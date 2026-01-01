Deploy SilverBullet instan.
Aplikasi pencatat open-source dengan Markdown, kueri langsung, dan sistem plugin yang berjalan di browser Anda.
Pilih paket VPS untuk SilverBullet
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SilverBullet
SilverBullet adalah aplikasi pencatat open-source, self-hosted berbasis Markdown yang dirancang untuk manajemen pengetahuan pribadi. Aplikasi ini berjalan sepenuhnya di browser Anda sebagai progressive web app sambil menyimpan semua data di server Anda sendiri â€” memberikan Anda akses offline, kueri langsung di seluruh catatan Anda, dan sistem plug-in yang canggih untuk ekstensibilitas.
Self-hosting SilverBullet di VPS Anda berarti catatan Anda selalu dapat diakses dari perangkat mana pun, disinkronkan secara real time, dan disimpan secara pribadi tanpa bergantung pada layanan pencatat berbasis cloud mana pun.
Fitur utama SilverBullet
Kueri Langsung
Sematkan kueri dinamis di dalam catatan Anda yang menarik dan menampilkan data dari seluruh basis pengetahuan Anda secara real time.
Ekosistem plug
Perluas fungsionalitas dengan plugin komunitas untuk tugas, kalender, sinkronisasi Git, pelengkapan AI, dan lainnya.
PWA Offline-first
Berfungsi secara offline sebagai progressive web app â€“ edit akan disinkronkan secara otomatis saat Anda terhubung kembali.
Markdown bawaan
Tulis dalam Markdown standar dengan tautan gaya wiki, tag, dan metadata front matter untuk pencatatan terstruktur.
Command palette
Antarmuka berbasis keyboard dengan perintah slash dan palet perintah untuk navigasi dan tindakan cepat.
Jalankan SilverBullet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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