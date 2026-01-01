SilverBullet adalah aplikasi pencatat open-source, self-hosted berbasis Markdown yang dirancang untuk manajemen pengetahuan pribadi. Aplikasi ini berjalan sepenuhnya di browser Anda sebagai progressive web app sambil menyimpan semua data di server Anda sendiri â€” memberikan Anda akses offline, kueri langsung di seluruh catatan Anda, dan sistem plug-in yang canggih untuk ekstensibilitas.

Self-hosting SilverBullet di VPS Anda berarti catatan Anda selalu dapat diakses dari perangkat mana pun, disinkronkan secara real time, dan disimpan secara pribadi tanpa bergantung pada layanan pencatat berbasis cloud mana pun.