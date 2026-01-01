Deploy Zipline instan.
Server unggah file dan gambar yang kompatibel dengan ShareX, dengan dashboard yang ramping dan pemendek tautan terintegrasi.
Pilih paket VPS untuk Zipline
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Zipline
Zipline adalah server upload file dan gambar self-hosted yang dirancang untuk pengguna tingkat lanjut yang membutuhkan berbagi cepat, andal, dengan kendali penuh atas data mereka. Ini mendukung ShareX, Flameshot, dan alat screenshot lainnya secara langsung, menjadikannya pengganti yang mulus untuk layanan upload berbasis cloud seperti Imgur atau file.io.
Selain upload sederhana, Zipline menyertakan pemendek URL, tempat tempel kode, organisasi folder, kustomisasi embed, dan manajemen pengguna. Self-hosting di VPS Anda sendiri berarti penyimpanan tak terbatas, tanpa batasan ukuran file, dan privasi lengkap untuk setiap upload.
Fitur utama Zipline
Integrasi ShareX
Dukungan ShareX, Flameshot, dan uploader kustom bawaan memungkinkan Anda mengambil dan berbagi tangkapan layar dalam hitungan detik.
Pemendek URL bawaan
Perpendek tautan bersamaan dengan unggahan file dari satu dashboard tanpa memerlukan layanan terpisah.
Manajemen Pengguna
Buat beberapa akun dengan kuota unggah individual, izin, dan perpustakaan file terpisah.
Kustomisasi sematan
Sesuaikan embed OpenGraph agar tautan yang dibagikan menampilkan pratinjau kaya di Discord, Slack, dan media sosial.
Tempat tempel kode
Bagikan cuplikan kode dengan penyorotan sintaks, deteksi bahasa otomatis, dan opsi kedaluwarsa.
Jalankan Zipline lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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