Zipline adalah server upload file dan gambar self-hosted yang dirancang untuk pengguna tingkat lanjut yang membutuhkan berbagi cepat, andal, dengan kendali penuh atas data mereka. Ini mendukung ShareX, Flameshot, dan alat screenshot lainnya secara langsung, menjadikannya pengganti yang mulus untuk layanan upload berbasis cloud seperti Imgur atau file.io.

Selain upload sederhana, Zipline menyertakan pemendek URL, tempat tempel kode, organisasi folder, kustomisasi embed, dan manajemen pengguna. Self-hosting di VPS Anda sendiri berarti penyimpanan tak terbatas, tanpa batasan ukuran file, dan privasi lengkap untuk setiap upload.