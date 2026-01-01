Deploy instan PocketBase.
Backend sumber terbuka dalam satu executable â€“ database real-time, autentikasi, penyimpanan file, dan UI admin sudah termasuk secara langsung.
Pilih paket VPS untuk PocketBase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PocketBase
PocketBase mengemas database SQLite real-time, autentikasi pengguna (email/kata sandi dan OAuth2), penyimpanan file, dan dasbor admin ke dalam satu binary Go. Ini secara otomatis menghasilkan API REST dan WebSocket untuk setiap koleksi yang Anda buat, sehingga Anda dapat beralih dari nol ke backend yang berfungsi dalam hitungan menit tanpa perlu menyiapkan layanan terpisah.
Self-hosting PocketBase di VPS Anda sendiri menjaga semua data pengguna dan catatan aplikasi di bawah kendali Anda, menghilangkan biaya BaaS cloud per permintaan, dan memberi Anda server yang persisten dan selalu siap dengan biaya yang dapat diprediksi seiring dengan skalanya aplikasi Anda.
Fitur utama PocketBase
Realtime Database
Koleksi yang didukung SQLite dengan API REST dan WebSocket otomatis memungkinkan Anda berlangganan perubahan data secara langsung tanpa menulis satu baris kode backend pun.
Otentikasi bawaan
Pendaftaran email/kata sandi dan penyedia OAuth2 (Google, GitHub, dan lainnya) sudah dikonfigurasi sebelumnya, menghilangkan kebutuhan akan layanan identitas terpisah.
File Storage
Unggah dan sajikan file langsung melalui PocketBase dengan pengubahan ukuran gambar otomatis, atau hubungkan bucket yang kompatibel dengan S3 untuk penyimpanan eksternal yang dapat diskalakan.
Admin Dashboard
UI web bawaan memungkinkan Anda mengelola koleksi, menjelajahi rekaman, mengonfigurasi penyedia autentikasi, dan memantau aktivitas tanpa perlu menulis kueri database.
JavaScript kait
Tambahkan validasi kustom, logika bisnis, dan ekstensi rute API menggunakan JavaScript â€“ tidak perlu kompilasi ulang, perubahan diterapkan secara instan.
Jalankan PocketBase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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