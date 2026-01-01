PocketBase mengemas database SQLite real-time, autentikasi pengguna (email/kata sandi dan OAuth2), penyimpanan file, dan dasbor admin ke dalam satu binary Go. Ini secara otomatis menghasilkan API REST dan WebSocket untuk setiap koleksi yang Anda buat, sehingga Anda dapat beralih dari nol ke backend yang berfungsi dalam hitungan menit tanpa perlu menyiapkan layanan terpisah.

Self-hosting PocketBase di VPS Anda sendiri menjaga semua data pengguna dan catatan aplikasi di bawah kendali Anda, menghilangkan biaya BaaS cloud per permintaan, dan memberi Anda server yang persisten dan selalu siap dengan biaya yang dapat diprediksi seiring dengan skalanya aplikasi Anda.