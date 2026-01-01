Deploy instan Casdoor.
Platform open-source untuk manajemen identitas dan akses, dengan OAuth 2.0, OIDC, dan SAML untuk SSO terpusat.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Casdoor
Casdoor adalah platform Manajemen Identitas dan Akses (IAM) open-source yang berfungsi sebagai server autentikasi terpusat untuk aplikasi Anda. Dibangun dengan dukungan OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, dan LDAP siap pakai, Casdoor memungkinkan setiap aplikasi mendelegasikan login pengguna ke satu layanan tepercaya — menghilangkan sistem login per aplikasi dan memberikan pengguna satu set kredensial di seluruh stack Anda.
Dengan self-hosting Casdoor, kredensial dan data sesi pengguna Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda, tanpa harga per pengguna dan tanpa vendor lock-in. Autentikasi multi-faktor bawaan, integrasi login sosial, dan izin terperinci melalui Casbin menjadikannya platform identitas lengkap untuk tim dari berbagai ukuran.
Fitur utama Casdoor
Protokol SSO (Single Sign-On) universal
Dukungan OAuth 2.0, OpenID Connect, dan SAML memungkinkan Casdoor bertindak sebagai penyedia identitas untuk hampir semua aplikasi secara langsung.
Autentikasi multi-faktor
Terapkan TOTP, kunci hardware WebAuthn, kode SMS, atau Face ID di seluruh aplikasi yang terhubung dengan kebijakan MFA per aplikasi.
Penyedia login sosial
Konektor bawaan untuk GitHub, Google, Microsoft, dan puluhan penyedia lainnya memungkinkan pengguna masuk dengan akun yang sudah ada.
Kontrol akses terperinci
Kebijakan ACL, RBAC, dan ABAC yang didukung Casbin mengontrol secara tepat pengguna dan peran mana yang dapat mengakses sumber daya mana di seluruh stack Anda.
Dukungan multi-organisasi
Kelola beberapa organisasi terisolasi dengan kumpulan pengguna, aplikasi, dan kebijakan terpisah dari satu instans Casdoor.
Jalankan Casdoor lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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