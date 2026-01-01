Casdoor adalah platform Manajemen Identitas dan Akses (IAM) open-source yang berfungsi sebagai server autentikasi terpusat untuk aplikasi Anda. Dibangun dengan dukungan OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, dan LDAP siap pakai, Casdoor memungkinkan setiap aplikasi mendelegasikan login pengguna ke satu layanan tepercaya — menghilangkan sistem login per aplikasi dan memberikan pengguna satu set kredensial di seluruh stack Anda.

Dengan self-hosting Casdoor, kredensial dan data sesi pengguna Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda, tanpa harga per pengguna dan tanpa vendor lock-in. Autentikasi multi-faktor bawaan, integrasi login sosial, dan izin terperinci melalui Casbin menjadikannya platform identitas lengkap untuk tim dari berbagai ukuran.