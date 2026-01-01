WhoDB adalah tool manajemen database yang cepat dan ringan yang memungkinkan Anda menjelajahi dan melakukan query pada berbagai sistem database melalui satu interface web. Tool ini mendukung PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, dan ClickHouse, menjadikannya pilihan serbaguna bagi developer dan administrator yang bekerja dengan berbagai stack data.

WhoDB berfokus pada kesederhanaan dan kecepatan: hubungkan ke database Anda langsung dari UI, jalankan query, jelajahi tabel, dan periksa data â€” tanpa perlu konfigurasi rumit atau software client yang berat. Secara opsional, integrasikan model AI seperti OpenAI atau Ollama untuk menghasilkan query dari bahasa alami langsung di dalam interface.