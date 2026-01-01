Deploy WhoDB instan.
Penjelajah database berbasis web yang ringan untuk Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis, dan lainnya.
Pilih paket VPS untuk WhoDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WhoDB
WhoDB adalah tool manajemen database yang cepat dan ringan yang memungkinkan Anda menjelajahi dan melakukan query pada berbagai sistem database melalui satu interface web. Tool ini mendukung PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, dan ClickHouse, menjadikannya pilihan serbaguna bagi developer dan administrator yang bekerja dengan berbagai stack data.
WhoDB berfokus pada kesederhanaan dan kecepatan: hubungkan ke database Anda langsung dari UI, jalankan query, jelajahi tabel, dan periksa data â€” tanpa perlu konfigurasi rumit atau software client yang berat. Secara opsional, integrasikan model AI seperti OpenAI atau Ollama untuk menghasilkan query dari bahasa alami langsung di dalam interface.
Fitur utama WhoDB
Dukungan multi-database
Hubungkan ke PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, dan ClickHouse dari satu antarmuka terpadu.
Kueri berbantuan AI
Gunakan OpenAI, Anthropic, atau model Ollama lokal untuk menghasilkan kueri SQL dan NoSQL dari perintah bahasa alami langsung di editor.
Penjelajahan dan pengeditan tabel
Jelajahi, saring, paginasi, dan edit baris di seluruh tabel dan koleksi, membuat pemeriksaan dan koreksi data rutin menjadi cepat dan intuitif.
Deployment Ringan
Dikirim sebagai satu kontainer Docker tanpa dependensi eksternal, sehingga dapat dimulai dalam hitungan detik dan menambahkan overhead minimal ke VPS (Virtual Private Server) Anda.
Jalankan WhoDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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