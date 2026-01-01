Deploy instan Grafana.
Platform observabilitas open-source terkemuka untuk memvisualisasikan metrik, log, dan jejak dari sumber data mana pun.
Pilih paket VPS untuk Grafana
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grafana
Grafana adalah platform observabilitas open-source paling populer di dunia, yang dipercaya oleh lebih dari 20 juta pengguna untuk mengubah data deret waktu menjadi dasbor yang dapat ditindaklanjuti. Platform ini terhubung ke lebih dari 100 sumber data â€” Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, penyedia cloud, dan lainnya â€” memungkinkan tim untuk memvisualisasikan dan memberi peringatan pada data dari setiap sudut infrastruktur mereka dalam satu antarmuka terpadu.
Self-hosting Grafana di VPS Anda menghilangkan biaya egress cloud dan harga per-kursi sambil menjaga konfigurasi dasbor, riwayat kueri, dan data metrik sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri â€” penting untuk lingkungan yang sensitif terhadap kepatuhan dan tim yang memantau sistem internal yang tidak dapat dijangkau dari internet publik.
Fitur utama Grafana
100+ Sumber Data
Hubungkan Grafana ke Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, penyedia cloud, dan puluhan lainnya tanpa menulis adaptor kustom.
Pustaka Visualisasi Lengkap
Pilih dari grafik, peta panas, histogram, peta geografis, panel statistik, dan ratusan plugin komunitas untuk menyajikan setiap metrik dalam format yang paling intuitif.
Peringatan canggih
Tentukan peringatan berbasis ambang batas atau deteksi anomali dan arahkan notifikasi ke Slack, PagerDuty, email, webhook, dan lainnya dari satu mesin peringatan.
Dashboard Templating
Gunakan variabel dan kueri template untuk membangun dasbor tunggal yang dapat digunakan kembali yang memfilter secara dinamis berdasarkan host, layanan, wilayah, atau dimensi lainnya.
Observability terpadu
Korelasikan metrik, log, dan jejak terdistribusi secara berdampingan dalam satu platform, mengurangi waktu rata-rata untuk mendiagnosis dan menyelesaikan insiden.
Jalankan Grafana lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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