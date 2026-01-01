Grafana adalah platform observabilitas open-source paling populer di dunia, yang dipercaya oleh lebih dari 20 juta pengguna untuk mengubah data deret waktu menjadi dasbor yang dapat ditindaklanjuti. Platform ini terhubung ke lebih dari 100 sumber data â€” Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, penyedia cloud, dan lainnya â€” memungkinkan tim untuk memvisualisasikan dan memberi peringatan pada data dari setiap sudut infrastruktur mereka dalam satu antarmuka terpadu.

Self-hosting Grafana di VPS Anda menghilangkan biaya egress cloud dan harga per-kursi sambil menjaga konfigurasi dasbor, riwayat kueri, dan data metrik sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri â€” penting untuk lingkungan yang sensitif terhadap kepatuhan dan tim yang memantau sistem internal yang tidak dapat dijangkau dari internet publik.