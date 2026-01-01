StarRocks adalah data warehouse analitik generasi berikutnya yang memberikan respons query di bawah satu detik melalui arsitektur pemrosesan paralel masif (MPP) dan mesin eksekusi tervektorisasi penuh. Dirancang untuk analitik real-time, analisis multi-dimensi, dan beban kerja konkurensi tinggi, StarRocks menangani dataset dari gigabyte hingga petabyte tanpa mengorbankan kecepatan query. Materialized views cerdas diperbarui secara otomatis saat ingest data dan dipilih secara transparan pada waktu query, sementara pengoptimal berbasis biaya yang sepenuhnya disesuaikan memastikan rencana eksekusi yang efisien di seluruh join dan agregasi kompleks.

Kompatibel secara wire dengan protokol MySQL, StarRocks terhubung secara native ke tool BI seperti Apache Superset, Grafana, dan Tableau tanpa driver tambahan. StarRocks mendukung query langsung ke data lake eksternal termasuk Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, dan Hudi, serta terintegrasi dengan Kafka, Flink, dan Spark untuk ingest streaming â€” semuanya dari satu instance self-hosted yang sepenuhnya Anda kontrol.