Deploy StarRocks instan.
Database analitik berkinerja tinggi yang dirancang untuk kueri sepersekian detik pada data skala petabyte.
Pilih paket VPS untuk StarRocks
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan StarRocks
StarRocks adalah data warehouse analitik generasi berikutnya yang memberikan respons query di bawah satu detik melalui arsitektur pemrosesan paralel masif (MPP) dan mesin eksekusi tervektorisasi penuh. Dirancang untuk analitik real-time, analisis multi-dimensi, dan beban kerja konkurensi tinggi, StarRocks menangani dataset dari gigabyte hingga petabyte tanpa mengorbankan kecepatan query. Materialized views cerdas diperbarui secara otomatis saat ingest data dan dipilih secara transparan pada waktu query, sementara pengoptimal berbasis biaya yang sepenuhnya disesuaikan memastikan rencana eksekusi yang efisien di seluruh join dan agregasi kompleks.
Kompatibel secara wire dengan protokol MySQL, StarRocks terhubung secara native ke tool BI seperti Apache Superset, Grafana, dan Tableau tanpa driver tambahan. StarRocks mendukung query langsung ke data lake eksternal termasuk Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, dan Hudi, serta terintegrasi dengan Kafka, Flink, dan Spark untuk ingest streaming â€” semuanya dari satu instance self-hosted yang sepenuhnya Anda kontrol.
Fitur utama StarRocks
Kueri Kurang dari Satu Detik
Mesin eksekusi tervektorisasi dan pengoptimal berbasis biaya yang cerdas menghadirkan analitik sub-detik pada dataset masif tanpa pra-agregasi atau data cubing.
Pemasukan Real-Time
Model Kunci Primer mendukung operasi upsert dan pencarian titik dengan throughput tinggi, memungkinkan ingesti data dan eksekusi kueri secara bersamaan dalam skala besar.
Data Lake Queries
Kueri tabel Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, dan Hudi secara langsung menggunakan katalog eksternal â€“ tanpa migrasi data atau pipeline ETL yang diperlukan.
MySQL Kompatibel
Hubungkan klien MySQL, alat BI, atau pipeline data apa pun langsung ke StarRocks menggunakan protokol MySQL standar tanpa driver tambahan.
Materialized Views
Materialized view cerdas secara otomatis diperbarui saat data berubah dan digunakan kembali secara transparan pada waktu kueri untuk mempercepat dasbor dan laporan.
Jalankan StarRocks lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.