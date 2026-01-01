Diskon StarRocks hingga 69%

Deploy StarRocks instan.

Database analitik berkinerja tinggi yang dirancang untuk kueri sepersekian detik pada data skala petabyte.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy StarRocks instan.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan StarRocks

StarRocks adalah data warehouse analitik generasi berikutnya yang memberikan respons query di bawah satu detik melalui arsitektur pemrosesan paralel masif (MPP) dan mesin eksekusi tervektorisasi penuh. Dirancang untuk analitik real-time, analisis multi-dimensi, dan beban kerja konkurensi tinggi, StarRocks menangani dataset dari gigabyte hingga petabyte tanpa mengorbankan kecepatan query. Materialized views cerdas diperbarui secara otomatis saat ingest data dan dipilih secara transparan pada waktu query, sementara pengoptimal berbasis biaya yang sepenuhnya disesuaikan memastikan rencana eksekusi yang efisien di seluruh join dan agregasi kompleks.

Kompatibel secara wire dengan protokol MySQL, StarRocks terhubung secara native ke tool BI seperti Apache Superset, Grafana, dan Tableau tanpa driver tambahan. StarRocks mendukung query langsung ke data lake eksternal termasuk Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, dan Hudi, serta terintegrasi dengan Kafka, Flink, dan Spark untuk ingest streaming â€” semuanya dari satu instance self-hosted yang sepenuhnya Anda kontrol.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama StarRocks

Kueri Kurang dari Satu Detik

Mesin eksekusi tervektorisasi dan pengoptimal berbasis biaya yang cerdas menghadirkan analitik sub-detik pada dataset masif tanpa pra-agregasi atau data cubing.

Pemasukan Real-Time

Model Kunci Primer mendukung operasi upsert dan pencarian titik dengan throughput tinggi, memungkinkan ingesti data dan eksekusi kueri secara bersamaan dalam skala besar.

Data Lake Queries

Kueri tabel Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, dan Hudi secara langsung menggunakan katalog eksternal â€“ tanpa migrasi data atau pipeline ETL yang diperlukan.

MySQL Kompatibel

Hubungkan klien MySQL, alat BI, atau pipeline data apa pun langsung ke StarRocks menggunakan protokol MySQL standar tanpa driver tambahan.

Materialized Views

Materialized view cerdas secara otomatis diperbarui saat data berubah dan digunakan kembali secara transparan pada waktu kueri untuk mempercepat dasbor dan laporan.

Jalankan StarRocks lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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