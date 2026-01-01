Deploy Cassandra Reaper dalam instalasi sekali klik.
Penjadwal perbaikan terpusat dan UI web untuk menjaga klaster Apache Cassandra tetap sehat dan konsisten.
Pilih paket VPS untuk Cassandra Reaper
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Cassandra Reaper
Cassandra Reaper adalah alat sumber terbuka de facto untuk mengatur perbaikan Apache Cassandra di seluruh klaster pusat data tunggal dan multi-situs. Awalnya dibuat di Spotify dan dikelola oleh The Last Pickle, Reaper membagi perbaikan besar menjadi unit-unit yang mudah dikelola, menjalankannya secara oportunistik di seluruh node, dan melanjutkan dengan aman setelah kegagalan — menggantikan skrip nodetool berbasis cron yang rapuh dengan alur kerja yang stateful dan dapat diamati.
Menghosting sendiri Reaper di VPS Anda memberikan operator bidang kontrol khusus dengan UI web, REST API, dan titik akhir metrik. Deployment ini menggabungkan node Apache Cassandra sehingga Anda dapat terhubung, menjadwalkan, dan melakukan perbaikan segera, lalu mendaftarkan klaster produksi tambahan melalui JMX sesuai kebutuhan.
Fitur utama Cassandra Reaper
Perbaikan tersegmentasi
Bagi perbaikan menjadi rentang kecil dan jalankan secara oportunistik di seluruh node untuk menghindari pembebanan berlebih pada cluster.
Penjadwalan perbaikan
Jadwalkan perbaikan berulang per keyspace dengan intensitas, paralelisme, dan jumlah segmen yang dapat dikonfigurasi.
Pengendalian multi-cluster
Daftarkan dan kelola perbaikan untuk beberapa klaster Cassandra dari satu UI web dan REST API.
Jeda dan resume
Proses perbaikan stateful dapat dijeda, dilanjutkan, dan dipulihkan setelah restart tanpa kehilangan progres.
Metrics dan observability
Metrik Dropwizard bawaan menampilkan progres perbaikan, status segmen, dan kesehatan klaster JMX untuk pemantauan.
Jalankan Cassandra Reaper lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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