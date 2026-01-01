Cassandra Reaper adalah alat sumber terbuka de facto untuk mengatur perbaikan Apache Cassandra di seluruh klaster pusat data tunggal dan multi-situs. Awalnya dibuat di Spotify dan dikelola oleh The Last Pickle, Reaper membagi perbaikan besar menjadi unit-unit yang mudah dikelola, menjalankannya secara oportunistik di seluruh node, dan melanjutkan dengan aman setelah kegagalan — menggantikan skrip nodetool berbasis cron yang rapuh dengan alur kerja yang stateful dan dapat diamati.

Menghosting sendiri Reaper di VPS Anda memberikan operator bidang kontrol khusus dengan UI web, REST API, dan titik akhir metrik. Deployment ini menggabungkan node Apache Cassandra sehingga Anda dapat terhubung, menjadwalkan, dan melakukan perbaikan segera, lalu mendaftarkan klaster produksi tambahan melalui JMX sesuai kebutuhan.