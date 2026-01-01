Local Deep Research adalah asisten riset AI open-source dengan lebih dari 7.200 bintang GitHub yang menjalankan alur kerja riset multi-langkah pada infrastruktur Anda sendiri. Ini merencanakan kueri, mengumpulkan sumber dari seluruh web, menindaklanjuti celah, dan menghasilkan laporan yang dikutip â€” pola yang sama dengan produk riset mendalam komersial, tetapi dengan kontrol penuh atas model dan mesin pencari mana yang melakukan pekerjaan tersebut.

Penyebaran ini menghubungkan Local Deep Research ke penyedia LLM cloud pilihan Anda â€” OpenRouter, OpenAI, Anthropic, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun â€” dan dilengkapi dengan SearXNG sebagai backend pencarian yang menghormati privasi, sehingga kueri riset dan sumber yang diagregasi tetap berada di VPS Anda sementara inferensi model berjalan terhadap penyedia terdepan pilihan Anda.