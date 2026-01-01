Terapkan riset mendalam lokal dengan instalasi sekali klik.
Asisten riset AI yang di-host sendiri yang menjalankan alur kerja riset mendalam iteratif menggunakan penyedia LLM cloud.
Pilih paket VPS untuk Local Deep Research
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Local Deep Research
Local Deep Research adalah asisten riset AI open-source dengan lebih dari 7.200 bintang GitHub yang menjalankan alur kerja riset multi-langkah pada infrastruktur Anda sendiri. Ini merencanakan kueri, mengumpulkan sumber dari seluruh web, menindaklanjuti celah, dan menghasilkan laporan yang dikutip â€” pola yang sama dengan produk riset mendalam komersial, tetapi dengan kontrol penuh atas model dan mesin pencari mana yang melakukan pekerjaan tersebut.
Penyebaran ini menghubungkan Local Deep Research ke penyedia LLM cloud pilihan Anda â€” OpenRouter, OpenAI, Anthropic, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun â€” dan dilengkapi dengan SearXNG sebagai backend pencarian yang menghormati privasi, sehingga kueri riset dan sumber yang diagregasi tetap berada di VPS Anda sementara inferensi model berjalan terhadap penyedia terdepan pilihan Anda.
Fitur utama Local Deep Research
Riset mendalam iteratif
Merencanakan kueri, menindaklanjuti kesenjangan, dan mengumpulkan sumber menjadi laporan terstruktur dengan kutipan, alih-alih jawaban tunggal.
Penyedia Cloud LLM
Berfungsi dengan OpenRouter, OpenAI, Anthropic, dan endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun â€” ganti penyedia dan model dari UI web tanpa memulai ulang kontainer.
Backend pencarian privat
Dilengkapi dengan SearXNG sehingga kueri pencarian dikumpulkan dari puluhan mesin pencari tanpa mengeksposnya ke pelacak komersial.
Data Anda tetap aman
Riwayat riset, laporan yang dihasilkan, dan konfigurasi berada di VPS Anda â€“ hanya panggilan inferensi model yang meninggalkan server, terenkripsi saat transit ke penyedia pilihan Anda.
Dikutip, laporan yang dapat diekspor
Setiap klaim ditautkan kembali ke sumbernya sehingga laporan dapat ditinjau, diverifikasi, dan diekspor untuk penggunaan selanjutnya.
Konfigurasi berbasis web
Penyedia model, kunci API, dan pengaturan pencarian dikelola melalui halaman pengaturan bawaan, tidak perlu mengedit file konfigurasi di server.
Jalankan Local Deep Research lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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