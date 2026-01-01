Open Notebook adalah platform notebook self-hosted berbasis AI yang menyatukan aktivitas menulis, riset, dan bantuan AI Anda dalam satu lingkungan. Daripada beralih antara dokumen, antarmuka chat, dan sistem file yang tersebar, Open Notebook menciptakan satu workspace di mana catatan, file yang diunggah, dan konteks AI tetap terhubung â€” sehingga memudahkan Anda beralih dari ide kasar ke dokumentasi terstruktur tanpa kehilangan pengetahuan yang Anda bangun seiring waktu.

Deployment ini mengintegrasikan Open Notebook dengan SurrealDB untuk penyimpanan persisten, menyimpan semua catatan dan riwayat interaksi AI Anda di infrastruktur Anda sendiri. Self-hosting berarti data Anda tidak pernah melewati sistem SaaS pihak ketiga, dan Anda memiliki kendali penuh atas akses, backup, dan retensi.