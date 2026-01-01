Deploy instan Open Notebook.
Workspace pengetahuan berbasis AI yang menggabungkan pencatatan, manajemen dokumen, dan chat AI kontekstual dalam satu aplikasi self-hosted.
Pilih paket VPS untuk Open Notebook
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Open Notebook
Open Notebook adalah platform notebook self-hosted berbasis AI yang menyatukan aktivitas menulis, riset, dan bantuan AI Anda dalam satu lingkungan. Daripada beralih antara dokumen, antarmuka chat, dan sistem file yang tersebar, Open Notebook menciptakan satu workspace di mana catatan, file yang diunggah, dan konteks AI tetap terhubung â€” sehingga memudahkan Anda beralih dari ide kasar ke dokumentasi terstruktur tanpa kehilangan pengetahuan yang Anda bangun seiring waktu.
Deployment ini mengintegrasikan Open Notebook dengan SurrealDB untuk penyimpanan persisten, menyimpan semua catatan dan riwayat interaksi AI Anda di infrastruktur Anda sendiri. Self-hosting berarti data Anda tidak pernah melewati sistem SaaS pihak ketiga, dan Anda memiliki kendali penuh atas akses, backup, dan retensi.
Fitur utama Open Notebook
AI Workspace Terpadu
Catatan dan obrolan AI berbagi konteks yang sama, sehingga asisten mengambil informasi dari dokumen Anda yang sebenarnya daripada hanya pengetahuan umum.
SurrealDB Backend
Instans khusus SurrealDB menyediakan penyimpanan cepat dan persisten untuk catatan, file yang diunggah, dan status database meskipun terjadi restart.
Bantuan peka konteks
Ajukan pertanyaan tentang materi Anda sendiri dan dapatkan jawaban berdasarkan catatan dan dokumen yang sudah Anda tulis.
Desain Privat
Semua data tetap berada di VPS Anda â€“ tanpa sinkronisasi SaaS, tanpa akses pihak ketiga ke catatan atau percakapan AI Anda.
Manajemen Pengetahuan Fleksibel
Cocok untuk jurnal penelitian pribadi, runbook teknik, perencanaan produk, dan basis pengetahuan jangka panjang.
Jalankan Open Notebook lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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