Deploy instan Tdarr
Otomatisasi transkode media terdistribusi yang menggunakan FFmpeg dan HandBrake untuk mengkode ulang dan memeriksa kesehatan seluruh pustaka Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tdarr
Tdarr adalah sistem transkode media terdistribusi open-source yang dirancang untuk mengotomatiskan konversi, kompresi, dan pemeriksaan kesehatan pustaka video dan audio dalam skala besar. Sistem ini mengkoordinasikan server pusat dengan satu atau lebih node pekerja, masing-masing menjalankan pekerjaan FFmpeg atau HandBrake secara paralel, sehingga pustaka besar diproses secara efisien tanpa intervensi manual.
Self-hosting Tdarr di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas profil encoding, plugin pipelines, dan pengaturan akselerasi hardware. Karena transkode terjadi di infrastruktur Anda, tidak ada biaya pemrosesan cloud, tidak ada batasan ukuran file, dan tidak ada ketergantungan pada layanan pihak ketiga â€” media Anda tetap pribadi dan daya komputasi berskala dengan VPS Anda.
Fitur utama Tdarr
Pekerja node terdistribusi
Membuat beberapa node pekerja yang terhubung ke server pusat, mendistribusikan tugas transkoding ke seluruh sumber daya CPU dan GPU yang tersedia untuk pemrosesan pustaka yang lebih cepat.
Plugin sistem pipeline
Rangkai plugin komunitas atau kustom untuk membangun alur kerja bersyarat â€“ filter berdasarkan codec, container, resolusi, atau bitrate dan terapkan profil encode yang berbeda secara otomatis.
Dukungan FFmpeg dan HandBrake
Beralih antara FFmpeg dan HandBrake untuk setiap pekerjaan, memberikan akses ke rentang penuh codec dan preset encoding yang didukung setiap alat tanpa konfigurasi tambahan.
Pemeriksaan kesehatan pustaka
Pindai file secara otomatis untuk kerusakan, metadata yang salah, atau stream yang hilang dan tandai atau kode ulang file bermasalah sebelum menyebabkan masalah pemutaran.
Dasbor statistik real-time
Pantau progres transcoding, penghematan ruang, kedalaman antrean, dan status pekerja dari satu UI web tanpa memerlukan alat pemantauan eksternal.
Jalankan Tdarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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