Tdarr adalah sistem transkode media terdistribusi open-source yang dirancang untuk mengotomatiskan konversi, kompresi, dan pemeriksaan kesehatan pustaka video dan audio dalam skala besar. Sistem ini mengkoordinasikan server pusat dengan satu atau lebih node pekerja, masing-masing menjalankan pekerjaan FFmpeg atau HandBrake secara paralel, sehingga pustaka besar diproses secara efisien tanpa intervensi manual.

Self-hosting Tdarr di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas profil encoding, plugin pipelines, dan pengaturan akselerasi hardware. Karena transkode terjadi di infrastruktur Anda, tidak ada biaya pemrosesan cloud, tidak ada batasan ukuran file, dan tidak ada ketergantungan pada layanan pihak ketiga â€” media Anda tetap pribadi dan daya komputasi berskala dengan VPS Anda.