Deploy Wavelog instan.
Aplikasi pencatat radio amatir berbasis web untuk melacak QSO, mengelola penghargaan, dan mengintegrasikan dengan LoTW dan eQSL.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wavelog
Wavelog adalah aplikasi pencatat radio amatir modern berbasis web untuk melacak QSO dan mengelola progres penghargaan di seluruh program DXCC, IOTA, SOTA, dan POTA. Ini terintegrasi langsung dengan LoTW, eQSL, dan layanan pencarian buku panggilan, serta mendukung kontrol radio CAT untuk pencatatan otomatis selama sesi operasi.
Self-hosting Wavelog di VPS menjaga data buku log Anda tetap pribadi dan dapat diakses dari browser atau perangkat seluler mana pun tanpa ketergantungan cloud pihak ketiga. Pencatatan kontes, integrasi DX cluster, ekspor ADIF dan Cabrillo, serta dukungan untuk banyak operator menjadikannya solusi pencatatan stasiun yang lengkap untuk operator radio amatir yang serius.
Fitur utama Wavelog
Pelacakan penghargaan
Lacak kemajuan menuju DXCC, IOTA, SOTA, POTA, dan program penghargaan radio amatir utama lainnya dari data logbook Anda.
Sinkronisasi LoTW dan eQSL
Unggah otomatis dan konfirmasi QSO dengan LoTW dan eQSL untuk kredit penghargaan elektronik tanpa pengajuan manual.
Kontrol radio CAT
Hubungkan ke radio Anda melalui antarmuka CAT untuk mengisi secara otomatis kolom band, mode, dan frekuensi selama pengoperasian langsung.
Pencatatan kontes
Mencatat QSO kontes dengan pelacakan pertukaran dan pemeriksaan duplikat untuk pengoperasian radio amatir yang kompetitif.
Ekspor ADIF
Ekspor log lengkap Anda dalam format ADIF atau Cabrillo untuk digunakan dengan software logging lain atau sistem pengajuan penghargaan.
Jalankan Wavelog lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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