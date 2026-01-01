Wavelog adalah aplikasi pencatat radio amatir modern berbasis web untuk melacak QSO dan mengelola progres penghargaan di seluruh program DXCC, IOTA, SOTA, dan POTA. Ini terintegrasi langsung dengan LoTW, eQSL, dan layanan pencarian buku panggilan, serta mendukung kontrol radio CAT untuk pencatatan otomatis selama sesi operasi.

Self-hosting Wavelog di VPS menjaga data buku log Anda tetap pribadi dan dapat diakses dari browser atau perangkat seluler mana pun tanpa ketergantungan cloud pihak ketiga. Pencatatan kontes, integrasi DX cluster, ekspor ADIF dan Cabrillo, serta dukungan untuk banyak operator menjadikannya solusi pencatatan stasiun yang lengkap untuk operator radio amatir yang serius.