Deploy instan Mazanoke.
Pengoptimal gambar berbasis browser yang mengutamakan privasi, yang mengompres dan mengonversi gambar tanpa mengunggah ke server mana pun.
Pilih paket VPS untuk Mazanoke
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mazanoke
Mazanoke adalah pengoptimal gambar yang di-hosting sendiri dan berjalan sepenuhnya di browser. Ketika pengguna mengompres, mengubah ukuran, atau mengonversi gambar melalui antarmuka Mazanoke, semua pemrosesan terjadi secara lokal di perangkat mereka â€” tidak ada data gambar yang dikirimkan ke server atau pihak ketiga mana pun. Hal ini membuatnya cocok untuk memproses gambar sensitif yang tidak dapat diunggah ke alat kompresi cloud.
Tidak seperti layanan pengoptimalan gambar yang di-hosting, meng-hosting sendiri Mazanoke di VPS Anda memberikan tim Anda endpoint pribadi yang selalu tersedia untuk pemrosesan gambar. Ini mendukung berbagai format, secara otomatis menghapus metadata EXIF seperti lokasi GPS dan stempel waktu, dan dapat dilindungi dengan autentikasi dasar HTTP opsional untuk membatasi akses.
Fitur utama Mazanoke
Pemrosesan dalam browser
Semua kompresi dan konversi gambar berjalan secara lokal di browser â€” tidak ada data gambar yang dikirim ke server atau layanan eksternal mana pun.
Konversi multi-format
Konversi antara JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO, dan TIFF dalam kombinasi apa pun dengan pengaturan kualitas yang dapat disesuaikan.
Otomatis hapus EXIF
Hapus metadata tersemat termasuk lokasi GPS, stempel waktu, dan informasi kamera dari gambar sebelum dibagikan.
Autentikasi dasar HTTP
Akses dilindungi oleh HTTP basic authentication secara bawaan, menjaga instance Anda terbatas hanya untuk pengguna yang berwenang.
Dukungan offline PWA
Instal Mazanoke sebagai Aplikasi Web Progresif untuk pemrosesan gambar offline tanpa memerlukan koneksi internet.
Jalankan Mazanoke lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.