Mazanoke adalah pengoptimal gambar yang di-hosting sendiri dan berjalan sepenuhnya di browser. Ketika pengguna mengompres, mengubah ukuran, atau mengonversi gambar melalui antarmuka Mazanoke, semua pemrosesan terjadi secara lokal di perangkat mereka â€” tidak ada data gambar yang dikirimkan ke server atau pihak ketiga mana pun. Hal ini membuatnya cocok untuk memproses gambar sensitif yang tidak dapat diunggah ke alat kompresi cloud.

Tidak seperti layanan pengoptimalan gambar yang di-hosting, meng-hosting sendiri Mazanoke di VPS Anda memberikan tim Anda endpoint pribadi yang selalu tersedia untuk pemrosesan gambar. Ini mendukung berbagai format, secara otomatis menghapus metadata EXIF seperti lokasi GPS dan stempel waktu, dan dapat dilindungi dengan autentikasi dasar HTTP opsional untuk membatasi akses.