Deploy Thruk instan.
Antarmuka web pemantauan multi-backend untuk Naemon, Nagios, Icinga, dan Shinken yang dibangun di atas API Livestatus.
Pilih paket VPS untuk Thruk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Thruk
Thruk adalah antarmuka web pemantauan independen yang kaya fitur, dibangun di atas Livestatus API. Ini menggantikan Nagios CGI yang sudah usang dengan UI yang cepat dan modern, serta menambahkan kemampuan yang tidak pernah disertakan oleh Nagios inti â€” tampilan berhalaman untuk jutaan layanan, dasbor yang ramah seluler, proses bisnis, pelaporan SLA, dan REST API yang canggih.
Melakukan self-hosting Thruk di VPS Anda sendiri memungkinkan Anda mengonsolidasikan setiap backend Naemon, Nagios, Icinga, dan Shinken di balik satu panel kontrol terpadu. Template ini menyertakan distribusi OMD Labs, sehingga Anda juga mendapatkan inti Naemon yang siap kueri, grafik performa RRD, dan ekosistem add-on Thruk lengkap tanpa kompilasi manual.
Fitur utama Thruk
Dukungan multi-backend
Mengkueri instans Naemon, Nagios, Icinga, dan Shinken secara bersamaan dan menampilkannya sebagai satu tampilan status terpadu.
Inti Naemon yang Disertakan
Dilengkapi dengan backend Naemon yang berfungsi, grafik performa RRD, dan Apache sehingga UI web memiliki data langsung sejak boot pertama.
Proses bisnis
Kelompokkan ratusan pemeriksaan tingkat rendah ke dalam layanan bisnis yang logis yang menunjukkan dampak nyata alih-alih gangguan host mentah.
Pelaporan SLA
Buat laporan ketersediaan, gangguan, dan SLA dalam format PDF atau Excel langsung dari UI web tanpa alat pelaporan eksternal.
REST API
Otomatiskan dasbor, waktu henti, dan pengakuan melalui REST API yang terdokumentasi yang mencerminkan setiap kemampuan UI.
UI Mobile friendly
Dasbor responsif dan tema seluler khusus memungkinkan operator menangani insiden dari ponsel atau tablet saat siaga.
Jalankan Thruk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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