Thruk adalah antarmuka web pemantauan independen yang kaya fitur, dibangun di atas Livestatus API. Ini menggantikan Nagios CGI yang sudah usang dengan UI yang cepat dan modern, serta menambahkan kemampuan yang tidak pernah disertakan oleh Nagios inti â€” tampilan berhalaman untuk jutaan layanan, dasbor yang ramah seluler, proses bisnis, pelaporan SLA, dan REST API yang canggih.

Melakukan self-hosting Thruk di VPS Anda sendiri memungkinkan Anda mengonsolidasikan setiap backend Naemon, Nagios, Icinga, dan Shinken di balik satu panel kontrol terpadu. Template ini menyertakan distribusi OMD Labs, sehingga Anda juga mendapatkan inti Naemon yang siap kueri, grafik performa RRD, dan ekosistem add-on Thruk lengkap tanpa kompilasi manual.