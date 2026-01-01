Easy!Appointments adalah platform penjadwalan open-source yang komprehensif yang memungkinkan bisnis berbasis layanan menawarkan pemesanan janji temu online tanpa membayar biaya per pemesanan atau menerima keterikatan platform. Pelanggan melihat ketersediaan secara real-time dan memesan slot sendiri, mengurangi gangguan telepon dan manajemen kalender manual untuk staf.

Sistem ini mendukung beberapa penyedia layanan dengan kalender independen, formulir pemesanan yang dapat disesuaikan, dan pengingat email otomatis yang mengurangi tingkat ketidakhadiran. Sinkronisasi Google Calendar menjaga jadwal tetap sinkron dengan alat yang sudah digunakan staf. Industri mulai dari layanan kesehatan dan kecantikan hingga konsultasi dan pendidikan mengandalkan Easy!Appointments karena antarmukanya yang bersih dan konfigurasi yang fleksibel. Deployment ini memasangkan aplikasi dengan database MySQL untuk persistensi data penjadwalan yang andal.