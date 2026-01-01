Deploy Instan Easy!Appointments.
Sistem penjadwalan janji temu sumber terbuka gratis dengan pemesanan mandiri pelanggan, kalender multi-penyedia, dan notifikasi email otomatis.
Pilih paket VPS untuk Easy!Appointments
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Easy!Appointments
Easy!Appointments adalah platform penjadwalan open-source yang komprehensif yang memungkinkan bisnis berbasis layanan menawarkan pemesanan janji temu online tanpa membayar biaya per pemesanan atau menerima keterikatan platform. Pelanggan melihat ketersediaan secara real-time dan memesan slot sendiri, mengurangi gangguan telepon dan manajemen kalender manual untuk staf.
Sistem ini mendukung beberapa penyedia layanan dengan kalender independen, formulir pemesanan yang dapat disesuaikan, dan pengingat email otomatis yang mengurangi tingkat ketidakhadiran. Sinkronisasi Google Calendar menjaga jadwal tetap sinkron dengan alat yang sudah digunakan staf. Industri mulai dari layanan kesehatan dan kecantikan hingga konsultasi dan pendidikan mengandalkan Easy!Appointments karena antarmukanya yang bersih dan konfigurasi yang fleksibel. Deployment ini memasangkan aplikasi dengan database MySQL untuk persistensi data penjadwalan yang andal.
Fitur utama Easy!Appointments
Pemesanan mandiri pelanggan
Pelanggan dapat melihat ketersediaan real-time dan memesan janji temu secara online tanpa perlu bolak-balik dengan staf.
Kalender multi-penyedia
Mengelola kalender individu dan jendela ketersediaan untuk setiap penyedia layanan, mencegah pemesanan ganda antar tim.
Notifikasi Otomatis
Mengirim email konfirmasi dan pengingat secara otomatis, mengurangi tingkat ketidakhadiran tanpa tindak lanjut manual.
Sinkronisasi Google Kalender
Menyinkronkan pemesanan dengan Google Calendar sehingga penyedia dapat melihat janji temu bersama dengan jadwal mereka yang lain.
Formulir pemesanan yang dapat disesuaikan
Sesuaikan kolom yang diisi pelanggan saat pemesanan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan setiap jenis layanan.
Jalankan Easy!Appointments lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.