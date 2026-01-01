Deploy instan R2R.
Framework RAG siap produksi dengan pencarian hibrida, graf pengetahuan, dan API pengambilan berbasis agen untuk aplikasi AI.
Pilih paket VPS untuk R2R
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan R2R
R2R adalah kerangka kerja retrieval-augmented generation sumber terbuka yang dibangun untuk deployment produksi sejak hari pertama. Ini menggabungkan pencarian semantik hibrida dan kata kunci dengan reciprocal rank fusion, konstruksi knowledge graph otomatis, ingestion dokumen multimodal, dan API retrieval agentik yang memungkinkan large language models mengorkestrasi pencarian sebagai bagian dari reasoning loop mereka.
Self-hosting R2R di VPS Anda sendiri menjaga dokumen, indeks vektor, dan riwayat percakapan di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per kueri dan tanpa akses pihak ketiga ke basis pengetahuan Anda. Deployment ini memasangkan API R2R dengan dasbor resmi dan store PostgreSQL plus pgvector, memberi Anda RAG stack lengkap yang dapat Anda perluas dengan penyedia LLM mana pun.
Fitur utama R2R
Pencarian hybrid
Gabungkan similaritas vektor dan pencarian kata kunci full-text dengan fusi peringkat resiprokal untuk menampilkan konteks yang paling relevan untuk setiap kueri.
Graf Pengetahuan
Ekstraksi entitas dan hubungan otomatis membangun indeks graf bersama dengan vektor, memungkinkan penalaran lintas dokumen yang tidak dapat ditandingi oleh pengambilan data biasa.
Penyerapan multimoda
Mengurai dokumen PDF, Word, spreadsheet, gambar, dan audio ke dalam indeks terpadu tanpa menulis kode penyerapan kustom untuk setiap format.
Agentic RAG
Agen penalaran secara iteratif mengambil, mengkritik, dan menyempurnakan jawaban â€” menghasilkan respons berkualitas lebih tinggi daripada pipeline RAG sekali jalan.
LLM Multi-penyedia (Large Language Models)
Hubungkan OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama, dan lebih dari 20 penyedia LLM lainnya melalui satu konfigurasi â€“ tidak perlu pengindeksan ulang.
REST API dan SDK
API REST lengkap ditambah SDK Python dan JavaScript resmi memungkinkan Anda menyematkan pengambilan R2R ke dalam aplikasi kustom dan pipeline otomatis.
Jalankan R2R lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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