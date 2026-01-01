R2R adalah kerangka kerja retrieval-augmented generation sumber terbuka yang dibangun untuk deployment produksi sejak hari pertama. Ini menggabungkan pencarian semantik hibrida dan kata kunci dengan reciprocal rank fusion, konstruksi knowledge graph otomatis, ingestion dokumen multimodal, dan API retrieval agentik yang memungkinkan large language models mengorkestrasi pencarian sebagai bagian dari reasoning loop mereka.

Self-hosting R2R di VPS Anda sendiri menjaga dokumen, indeks vektor, dan riwayat percakapan di bawah kendali penuh Anda, tanpa biaya per kueri dan tanpa akses pihak ketiga ke basis pengetahuan Anda. Deployment ini memasangkan API R2R dengan dasbor resmi dan store PostgreSQL plus pgvector, memberi Anda RAG stack lengkap yang dapat Anda perluas dengan penyedia LLM mana pun.