Diskon Docspell hingga 69%

Deploy Docspell dengan instalasi sekali klik.

Pengelola dokumen yang di-hosting sendiri yang secara otomatis memberi tag pada hasil pindai, email, dan PDF serta membuatnya dapat dicari secara teks lengkap.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Docspell dengan instalasi sekali klik.

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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
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KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Docspell

Docspell adalah server manajemen dokumen open-source self-hosted yang dirancang untuk tumpukan kertas yang telah dipindai, diunduh, atau diemail. Ini menjalankan OCR pada file yang masuk, mengekstrak tanggal, koresponden, dan jumlah menggunakan NLP, dan menyimpan metadata terstruktur bersama dokumen asli sehingga seluruh arsip dapat dicari teks lengkap. Tag, bidang kustom, folder, dan kueri tersimpan membuatnya praktis untuk mengelola dokumen rumah tangga, faktur freelancer, atau catatan bisnis kecil selama bertahun-tahun.

Self-hosting Docspell di VPS Anda sendiri menjaga dokumen paling sensitif â€” catatan pajak, tagihan medis, dokumen hukum, formulir pemerintah â€” tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, bukan layanan dokumen SaaS. Deployment ini dilengkapi PostgreSQL untuk penyimpanan, Solr untuk pencarian teks lengkap, dan Docspell rest server ditambah joex worker untuk OCR dan konversi, dengan pendaftaran kunjungan pertama yang membuat akun pemilik arsip dokumen.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Docspell

Ekstraksi OCR + NLP

Menjalankan OCR pada setiap pemindaian, lalu mengekstrak tanggal, koresponden, jumlah, dan kontak sehingga setiap dokumen tiba di kotak masuk dalam keadaan sudah diklasifikasikan sebelumnya.

Pencarian teks lengkap

Pencarian teks lengkap yang didukung Solr di seluruh setiap dokumen â€“ faktur, kontrak, tanda terima, lampiran email â€“ dengan filter berdasarkan tag, folder, dan bidang.

Pemasukan email dan folder

Tarik lampiran kotak surat melalui IMAP, terima unggahan HTTP dari pemindai, dan pantau direktori untuk file yang diunggah melalui SCP atau rsync.

Tag dan kolom kustom

Anotasi dokumen dengan tag, label organisasi, kolom kustom (jumlah, tanggal kontrak, tanggal kedaluwarsa) dan pencarian tersimpan yang diperbarui secara otomatis.

Multi-pengguna dan multi-penyewa

Setiap "kolektif" adalah ruang kerja yang terisolasi dengan pengguna, dokumen, dan metadata-nya sendiri sehingga keluarga atau tim kecil dapat berbagi satu instans tanpa saling melintasi data.

Konversi dokumen

Mengonversi file HTML, Office, gambar, dan email yang masuk menjadi PDF yang dapat dicari melalui WeasyPrint, Unoconv, dan Tesseract untuk arsip yang seragam.

Jalankan Docspell lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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