Docspell adalah server manajemen dokumen open-source self-hosted yang dirancang untuk tumpukan kertas yang telah dipindai, diunduh, atau diemail. Ini menjalankan OCR pada file yang masuk, mengekstrak tanggal, koresponden, dan jumlah menggunakan NLP, dan menyimpan metadata terstruktur bersama dokumen asli sehingga seluruh arsip dapat dicari teks lengkap. Tag, bidang kustom, folder, dan kueri tersimpan membuatnya praktis untuk mengelola dokumen rumah tangga, faktur freelancer, atau catatan bisnis kecil selama bertahun-tahun.

Self-hosting Docspell di VPS Anda sendiri menjaga dokumen paling sensitif â€” catatan pajak, tagihan medis, dokumen hukum, formulir pemerintah â€” tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, bukan layanan dokumen SaaS. Deployment ini dilengkapi PostgreSQL untuk penyimpanan, Solr untuk pencarian teks lengkap, dan Docspell rest server ditambah joex worker untuk OCR dan konversi, dengan pendaftaran kunjungan pertama yang membuat akun pemilik arsip dokumen.