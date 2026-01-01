Deploy Docspell dengan instalasi sekali klik.
Pengelola dokumen yang di-hosting sendiri yang secara otomatis memberi tag pada hasil pindai, email, dan PDF serta membuatnya dapat dicari secara teks lengkap.
Pilih paket VPS untuk Docspell
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Docspell
Docspell adalah server manajemen dokumen open-source self-hosted yang dirancang untuk tumpukan kertas yang telah dipindai, diunduh, atau diemail. Ini menjalankan OCR pada file yang masuk, mengekstrak tanggal, koresponden, dan jumlah menggunakan NLP, dan menyimpan metadata terstruktur bersama dokumen asli sehingga seluruh arsip dapat dicari teks lengkap. Tag, bidang kustom, folder, dan kueri tersimpan membuatnya praktis untuk mengelola dokumen rumah tangga, faktur freelancer, atau catatan bisnis kecil selama bertahun-tahun.
Self-hosting Docspell di VPS Anda sendiri menjaga dokumen paling sensitif â€” catatan pajak, tagihan medis, dokumen hukum, formulir pemerintah â€” tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, bukan layanan dokumen SaaS. Deployment ini dilengkapi PostgreSQL untuk penyimpanan, Solr untuk pencarian teks lengkap, dan Docspell rest server ditambah joex worker untuk OCR dan konversi, dengan pendaftaran kunjungan pertama yang membuat akun pemilik arsip dokumen.
Fitur utama Docspell
Ekstraksi OCR + NLP
Menjalankan OCR pada setiap pemindaian, lalu mengekstrak tanggal, koresponden, jumlah, dan kontak sehingga setiap dokumen tiba di kotak masuk dalam keadaan sudah diklasifikasikan sebelumnya.
Pencarian teks lengkap
Pencarian teks lengkap yang didukung Solr di seluruh setiap dokumen â€“ faktur, kontrak, tanda terima, lampiran email â€“ dengan filter berdasarkan tag, folder, dan bidang.
Pemasukan email dan folder
Tarik lampiran kotak surat melalui IMAP, terima unggahan HTTP dari pemindai, dan pantau direktori untuk file yang diunggah melalui SCP atau rsync.
Tag dan kolom kustom
Anotasi dokumen dengan tag, label organisasi, kolom kustom (jumlah, tanggal kontrak, tanggal kedaluwarsa) dan pencarian tersimpan yang diperbarui secara otomatis.
Multi-pengguna dan multi-penyewa
Setiap "kolektif" adalah ruang kerja yang terisolasi dengan pengguna, dokumen, dan metadata-nya sendiri sehingga keluarga atau tim kecil dapat berbagi satu instans tanpa saling melintasi data.
Konversi dokumen
Mengonversi file HTML, Office, gambar, dan email yang masuk menjadi PDF yang dapat dicari melalui WeasyPrint, Unoconv, dan Tesseract untuk arsip yang seragam.
Jalankan Docspell lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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