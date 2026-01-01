Hugo adalah generator website statis tercepat di dunia, ditulis dalam Go dan mampu membangun website lengkap dalam hitungan milidetik. Ini mendukung portal dokumentasi, situs pemasaran, blog pribadi, dan website perusahaan untuk tim mulai dari developer individu hingga organisasi besar seperti Kubernetes, Netlify, dan Let's Encrypt.

Self-hosting Hugo di VPS Anda sendiri memberi Anda lingkungan pengembangan yang persisten yang dapat diakses dari mana saja â€” ideal untuk tim terdistribusi, pipeline build otomatis, dan lingkungan staging. Scaffolding situs Anda, konfigurasi tema, dan konten selalu tersedia melalui SSH tanpa bergantung pada layanan hosting pihak ketiga mana pun.