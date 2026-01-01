Deploy instan Hugo.
Generator situs statis tercepat di dunia untuk membangun situs dokumentasi, blog, dan portofolio.
Pilih paket VPS untuk Hugo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hugo
Hugo adalah generator website statis tercepat di dunia, ditulis dalam Go dan mampu membangun website lengkap dalam hitungan milidetik. Ini mendukung portal dokumentasi, situs pemasaran, blog pribadi, dan website perusahaan untuk tim mulai dari developer individu hingga organisasi besar seperti Kubernetes, Netlify, dan Let's Encrypt.
Self-hosting Hugo di VPS Anda sendiri memberi Anda lingkungan pengembangan yang persisten yang dapat diakses dari mana saja â€” ideal untuk tim terdistribusi, pipeline build otomatis, dan lingkungan staging. Scaffolding situs Anda, konfigurasi tema, dan konten selalu tersedia melalui SSH tanpa bergantung pada layanan hosting pihak ketiga mana pun.
Fitur utama Hugo
Waktu Pembuatan Milidetik
Hugo membangun situs besar sekalipun dengan ribuan halaman dalam waktu kurang dari satu detik, jauh lebih cepat daripada generator berbasis JavaScript.
Tanpa Dependensi
Hugo dikirimkan sebagai satu biner tanpa dependensi runtime, menghilangkan konflik versi dan menyederhanakan pipeline deployment.
Asset Pipeline bawaan
Pemrosesan gambar native, bundling JavaScript, kompilasi Sass, dan dukungan TailwindCSS tanpa alat build tambahan.
Muat Ulang Langsung Server
Server pengembangan tersemat mencerminkan perubahan konten dan desain secara instan, mempercepat iterasi selama pengembangan website.
Dukungan Multibahasa
i18n native dengan konten, URL, dan menu per bahasa memudahkan pembangunan situs multibahasa tanpa plugin.
Jalankan Hugo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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