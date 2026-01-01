OmniRoute adalah gateway AI yang di-host sendiri yang menyatukan lebih dari 230 penyedia model di balik satu endpoint yang kompatibel dengan OpenAI. Arahkan Claude Code, Codex, Cursor, Cline, atau Copilot ke satu URL dan OmniRoute akan mengarahkan setiap permintaan ke model terbaik yang tersedia â€” termasuk puluhan tingkatan Claude, GPT, dan Gemini gratis â€” dengan fallback otomatis saat penyedia gagal atau mencapai batas.

Kompresi RTK dan Caveman bertumpuknya memangkas 15â€“95% token sebelum permintaan meninggalkan server Anda, mengurangi biaya dan latensi, sementara API MCP, A2A, dan multimodal menjaga alur kerja canggih tetap berfungsi. Menjalankan OmniRoute di VPS Anda sendiri berarti kunci API, aturan perutean, dan data penggunaan Anda tetap berada di bawah kendali Anda alih-alih proxy yang di-host.