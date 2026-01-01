Deploy instan OmniRoute.
Gateway AI yang di-hosting sendiri yang merutekan setiap LLM melalui satu endpoint yang kompatibel dengan OpenAI dengan fallback cerdas dan kompresi token.
Pilih paket VPS untuk OmniRoute
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OmniRoute
OmniRoute adalah gateway AI yang di-host sendiri yang menyatukan lebih dari 230 penyedia model di balik satu endpoint yang kompatibel dengan OpenAI. Arahkan Claude Code, Codex, Cursor, Cline, atau Copilot ke satu URL dan OmniRoute akan mengarahkan setiap permintaan ke model terbaik yang tersedia â€” termasuk puluhan tingkatan Claude, GPT, dan Gemini gratis â€” dengan fallback otomatis saat penyedia gagal atau mencapai batas.
Kompresi RTK dan Caveman bertumpuknya memangkas 15â€“95% token sebelum permintaan meninggalkan server Anda, mengurangi biaya dan latensi, sementara API MCP, A2A, dan multimodal menjaga alur kerja canggih tetap berfungsi. Menjalankan OmniRoute di VPS Anda sendiri berarti kunci API, aturan perutean, dan data penggunaan Anda tetap berada di bawah kendali Anda alih-alih proxy yang di-host.
Fitur utama OmniRoute
Satu titik akhir terpadu
Menyediakan satu API yang kompatibel dengan OpenAI dan menghubungkan Claude Code, Codex, Cursor, Cline, atau Copilot tanpa penyiapan per perangkat.
231+ penyedia
Arahkan permintaan melalui lebih dari 231 penyedia model, termasuk 50+ tingkatan gratis Claude, GPT, dan Gemini.
Smart fallback otomatis
Secara otomatis coba lagi pada penyedia lain ketika salah satunya gagal, terkena batasan kecepatan, atau mengembalikan error, agar agen Anda tetap berjalan.
Kompresi Token
Gabungan RTK dan Caveman compression mengurangi 15â€“95% token per request untuk mengurangi biaya dan mempercepat respons.
MCP dan multimoda
API MCP, A2A, dan multimodal yang terintegrasi memungkinkan Anda menghubungkan OmniRoute ke perkakas agen dan alur kerja gambar atau audio.
Jalankan OmniRoute lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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