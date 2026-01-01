OHDSI Atlas adalah standar komunitas terbuka untuk melakukan penelitian observasional pada data kesehatan tingkat pasien yang dikonversi ke OMOP Common Data Model. Para peneliti menggunakannya untuk membangun kohort pasien, menjelajahi kosakata medis terstandardisasi, merancang studi estimasi efek tingkat populasi, dan mengkarakterisasi riwayat alami penyakit tanpa menulis SQL.

Self-hosting Atlas di VPS Anda sendiri memberikan kontrol penuh atas desain studi, definisi kohort, dan kumpulan hasil, sementara dikirimkan sudah dimuat sebelumnya dengan Eunomia synthetic OMOP CDM sehingga Anda dapat menjelajahi alur kerja segera. WebAPI back-end dan basis data PostgreSQL yang termasuk di dalamnya membuat setiap fitur Atlas berfungsi langsung, tanpa memerlukan penyiapan gudang data terpisah.