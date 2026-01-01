Deploy OHDSI Atlas instan.
Platform web open-source untuk penelitian kesehatan observasional berbasis model data umum OMOP.
Pilih paket VPS untuk OHDSI Atlas
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OHDSI Atlas
OHDSI Atlas adalah standar komunitas terbuka untuk melakukan penelitian observasional pada data kesehatan tingkat pasien yang dikonversi ke OMOP Common Data Model. Para peneliti menggunakannya untuk membangun kohort pasien, menjelajahi kosakata medis terstandardisasi, merancang studi estimasi efek tingkat populasi, dan mengkarakterisasi riwayat alami penyakit tanpa menulis SQL.
Self-hosting Atlas di VPS Anda sendiri memberikan kontrol penuh atas desain studi, definisi kohort, dan kumpulan hasil, sementara dikirimkan sudah dimuat sebelumnya dengan Eunomia synthetic OMOP CDM sehingga Anda dapat menjelajahi alur kerja segera. WebAPI back-end dan basis data PostgreSQL yang termasuk di dalamnya membuat setiap fitur Atlas berfungsi langsung, tanpa memerlukan penyiapan gudang data terpisah.
Fitur utama OHDSI Atlas
Statistik OMOP CDM
Jalankan definisi kohort, karakterisasi, dan studi tingkat populasi terhadap database apa pun yang dikonversi ke OMOP Common Data Model V5.
Penjelajah Kosakata
Cari SNOMED, RxNorm, LOINC, dan kosakata medis standar lainnya untuk membangun set konsep yang dapat diterjemahkan dengan akurat di seluruh sumber data.
Pembuat Kohort
Definisikan populasi pasien dengan pembuat visual menggunakan kriteria inklusi, paparan obat, dan kejadian kondisi tanpa menulis SQL.
Data demo Eunomia
Dilengkapi dengan dataset sintetis OHDSI Eunomia sehingga pembuatan kohort, karakterisasi, dan laporan Achilles dapat langsung berfungsi.
WebAPI backend
Layanan Spring Boot WebAPI yang dibundel mengekspos REST API OHDSI lengkap untuk akses terprogram dari R, Python, dan klien analitik lainnya.
Standar komunitas terbuka
Bergabung dengan jaringan peneliti di seluruh dunia yang menjalankan metode yang sama pada lebih dari satu miliar rekam medis pasien di seluruh mitra akademik dan industri.
Jalankan OHDSI Atlas lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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