Diskon OHDSI Atlas hingga 69%

Deploy OHDSI Atlas instan.

Platform web open-source untuk penelitian kesehatan observasional berbasis model data umum OMOP.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy OHDSI Atlas instan.

Pilih paket VPS untuk OHDSI Atlas

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan OHDSI Atlas

OHDSI Atlas adalah standar komunitas terbuka untuk melakukan penelitian observasional pada data kesehatan tingkat pasien yang dikonversi ke OMOP Common Data Model. Para peneliti menggunakannya untuk membangun kohort pasien, menjelajahi kosakata medis terstandardisasi, merancang studi estimasi efek tingkat populasi, dan mengkarakterisasi riwayat alami penyakit tanpa menulis SQL.

Self-hosting Atlas di VPS Anda sendiri memberikan kontrol penuh atas desain studi, definisi kohort, dan kumpulan hasil, sementara dikirimkan sudah dimuat sebelumnya dengan Eunomia synthetic OMOP CDM sehingga Anda dapat menjelajahi alur kerja segera. WebAPI back-end dan basis data PostgreSQL yang termasuk di dalamnya membuat setiap fitur Atlas berfungsi langsung, tanpa memerlukan penyiapan gudang data terpisah.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama OHDSI Atlas

Statistik OMOP CDM

Jalankan definisi kohort, karakterisasi, dan studi tingkat populasi terhadap database apa pun yang dikonversi ke OMOP Common Data Model V5.

Penjelajah Kosakata

Cari SNOMED, RxNorm, LOINC, dan kosakata medis standar lainnya untuk membangun set konsep yang dapat diterjemahkan dengan akurat di seluruh sumber data.

Pembuat Kohort

Definisikan populasi pasien dengan pembuat visual menggunakan kriteria inklusi, paparan obat, dan kejadian kondisi tanpa menulis SQL.

Data demo Eunomia

Dilengkapi dengan dataset sintetis OHDSI Eunomia sehingga pembuatan kohort, karakterisasi, dan laporan Achilles dapat langsung berfungsi.

WebAPI backend

Layanan Spring Boot WebAPI yang dibundel mengekspos REST API OHDSI lengkap untuk akses terprogram dari R, Python, dan klien analitik lainnya.

Standar komunitas terbuka

Bergabung dengan jaringan peneliti di seluruh dunia yang menjalankan metode yang sama pada lebih dari satu miliar rekam medis pasien di seluruh mitra akademik dan industri.

Jalankan OHDSI Atlas lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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