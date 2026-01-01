OpenVPN Access Server adalah solusi VPN kelas komersial yang dibangun di atas protokol OpenVPN open-source yang telah teruji. Dilengkapi dengan antarmuka administrasi berbasis web yang canggih, konfigurasi klien otomatis, dan autentikasi multi-faktor untuk membuat deploy VPN yang aman dapat diakses oleh organisasi mana pun. Dua koneksi simultan gratis sudah termasuk secara default, dengan lisensi tersedia untuk tim yang lebih besar.

Self-hosting Access Server di VPS Anda sendiri memberi Anda alamat IP statis khusus, kontrol penuh atas kunci enkripsi dan kebijakan akses, dan tidak ada infrastruktur bersama dengan organisasi lain. Tidak seperti layanan VPN yang di-hosting, traffic Anda tidak pernah melewati pihak ketiga â€” menjadikannya pilihan yang tepat untuk bisnis dengan persyaratan keamanan atau kepatuhan yang ketat.