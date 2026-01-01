Menyebarkan OpenVPN Access Server dengan instalasi sekali klik.
Server SSL VPN kelas perusahaan dengan konsol admin web, portal klien layanan mandiri, dan dukungan untuk semua platform utama.
Pilih paket VPS untuk OpenVPN Access Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server adalah solusi VPN kelas komersial yang dibangun di atas protokol OpenVPN open-source yang telah teruji. Dilengkapi dengan antarmuka administrasi berbasis web yang canggih, konfigurasi klien otomatis, dan autentikasi multi-faktor untuk membuat deploy VPN yang aman dapat diakses oleh organisasi mana pun. Dua koneksi simultan gratis sudah termasuk secara default, dengan lisensi tersedia untuk tim yang lebih besar.
Self-hosting Access Server di VPS Anda sendiri memberi Anda alamat IP statis khusus, kontrol penuh atas kunci enkripsi dan kebijakan akses, dan tidak ada infrastruktur bersama dengan organisasi lain. Tidak seperti layanan VPN yang di-hosting, traffic Anda tidak pernah melewati pihak ketiga â€” menjadikannya pilihan yang tepat untuk bisnis dengan persyaratan keamanan atau kepatuhan yang ketat.
Fitur utama OpenVPN Access Server
Web Admin Console
Konfigurasi pengguna, autentikasi, jaringan, dan pengaturan VPN lanjutan melalui antarmuka berbasis browser yang komprehensif tanpa menyentuh baris perintah.
Unduhan Klien Sekali Klik
Portal klien swalayan memungkinkan pengguna mengunduh klien VPN yang sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android dengan sekali klik.
Fleksibel otentikasi
Mendukung akun lokal, LDAP, RADIUS, SAML, dan PAM sehingga Access Server terintegrasi dengan infrastruktur identitas Anda yang sudah ada tanpa duplikasi manajemen pengguna.
Kontrol akses terperinci
Kebijakan jaringan per-pengguna dan per-grup memungkinkan Anda membatasi sumber daya mana yang dapat diakses setiap pengguna, menerapkan akses hak istimewa minimal di seluruh jaringan Anda.
Split Tunneling
Arahkan hanya lalu lintas tertentu melalui VPN sementara membiarkan lalu lintas lain menggunakan koneksi lokal secara langsung, menyeimbangkan keamanan dengan kinerja untuk pekerja jarak jauh.
Jalankan OpenVPN Access Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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