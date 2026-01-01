Restreamer adalah server live streaming open-source yang dikembangkan oleh datarhei yang menyediakan kemampuan streaming tingkat perusahaan melalui antarmuka web yang mudah diakses. Ini menerima video dari webcam, kamera IP, dan live feed, mengonversi antara protokol RTMP, HLS, SRT, dan WebRTC, dan secara bersamaan mendistribusikan ke berbagai platform â€” YouTube, Twitch, Facebook Live, atau tujuan RTMP kustom apa pun â€” dari satu sumber.

Menghosting Restreamer sendiri menghilangkan biaya bulanan layanan multi-streaming komersial dan menjaga feed video sepenuhnya tidak berada di platform pihak ketiga, hal ini penting untuk siaran rahasia seperti pelatihan internal, acara pribadi, atau pengumuman pra-rilis. Bandwidth VPS khusus memastikan bitrate yang stabil dan kualitas stream yang konsisten yang tidak dapat dijamin oleh lingkungan shared hosting.