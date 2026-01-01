Deploy instan Restreamer.
Server live streaming open-source yang menyerap video dari sumber mana pun dan mendorong secara bersamaan ke YouTube, Twitch, dan endpoint RTMP kustom.
Pilih paket VPS untuk Restreamer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Restreamer
Restreamer adalah server live streaming open-source yang dikembangkan oleh datarhei yang menyediakan kemampuan streaming tingkat perusahaan melalui antarmuka web yang mudah diakses. Ini menerima video dari webcam, kamera IP, dan live feed, mengonversi antara protokol RTMP, HLS, SRT, dan WebRTC, dan secara bersamaan mendistribusikan ke berbagai platform â€” YouTube, Twitch, Facebook Live, atau tujuan RTMP kustom apa pun â€” dari satu sumber.
Menghosting Restreamer sendiri menghilangkan biaya bulanan layanan multi-streaming komersial dan menjaga feed video sepenuhnya tidak berada di platform pihak ketiga, hal ini penting untuk siaran rahasia seperti pelatihan internal, acara pribadi, atau pengumuman pra-rilis. Bandwidth VPS khusus memastikan bitrate yang stabil dan kualitas stream yang konsisten yang tidak dapat dijamin oleh lingkungan shared hosting.
Fitur utama Restreamer
Streaming Multi-Platform
Mengalirkan satu sumber video ke YouTube, Twitch, Facebook Live, dan endpoint RTMP kustom secara bersamaan tanpa menjalankan beberapa instans encoder.
Konversi Protokol
Terima RTMP, SRT, atau format ingest lainnya dan keluarkan HLS, WebRTC, atau RTMP sehingga perangkat atau platform penonton mana pun dapat menerima stream Anda.
Penyambungan ulang otomatis
Menangani gangguan jaringan dan interupsi sumber tanpa intervensi manual, menjaga siaran tetap berjalan melalui kegagalan sementara.
Manajemen berbasis web
Konfigurasi sumber, tujuan, dan pengaturan encoding melalui antarmuka browser tanpa pengetahuan baris perintah atau pengaturan software streaming yang kompleks.
Perekaman Streaming
Arsipkan siaran langsung langsung ke penyimpanan persisten untuk pemutaran ulang pasca-acara, retensi kepatuhan, atau penggunaan kembali konten tanpa layanan tambahan.
Jalankan Restreamer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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