Diskon HumHub hingga 69%

Deploy instan HumHub.

Platform jejaring sosial perusahaan dan intranet sumber terbuka untuk membangun komunitas tim pribadi.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan HumHub.

Pilih paket VPS untuk HumHub

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan HumHub

HumHub adalah platform jejaring sosial perusahaan sumber terbuka yang memungkinkan organisasi untuk membangun komunitas intranet pribadi yang di-host sendiri. Ini menggabungkan nuansa akrab jejaring sosial â€” aliran aktivitas, ruang (saluran grup), pesan langsung, profil pengguna, dan notifikasi â€” dengan persyaratan kontrol dan privasi dari platform tim internal. Tidak seperti alternatif yang di-host seperti Slack atau Microsoft Teams, HumHub berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per pengguna atau data yang meninggalkan server Anda.

Dibangun di atas arsitektur modular, HumHub menawarkan marketplace lebih dari 100 modul gratis dan premium yang mencakup wiki, kalender, manajemen tugas, jajak pendapat, berbagi file, dan autentikasi LDAP/Active Directory â€” menjadikannya mudah disesuaikan dengan kebutuhan kolaborasi spesifik tim atau organisasi mana pun.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama HumHub

Ruang dan Saluran

Atur komunitas ke dalam Ruang khusus â€“ masing-masing dengan aliran aktivitas, anggota, file, dan modulnya sendiri â€“ untuk tim, departemen, atau proyek.

100+ modul gratis

Perluas fungsionalitas dengan modul marketplace yang mencakup wiki, kalender, jajak pendapat, papan tugas, berbagi file, dan panggilan video â€” sebagian besar tersedia secara gratis.

LDAP dan SSO

Mengautentikasi pengguna melalui LDAP, Active Directory, SAML, atau social logins, memusatkan manajemen identitas dengan infrastruktur direktori Anda yang sudah ada.

Akses REST API

REST API lengkap memungkinkan Anda mengintegrasikan HumHub dengan aplikasi eksternal, mengotomatiskan provisi pengguna, dan membangun alur kerja kustom di atas platform.

Kustom tema

Terapkan tema kustom dan branding agar sesuai dengan identitas visual organisasi Anda, termasuk logo, warna, dan override CSS tanpa memodifikasi file inti.

Jalankan HumHub lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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