Deploy instan HumHub.
Platform jejaring sosial perusahaan dan intranet sumber terbuka untuk membangun komunitas tim pribadi.
Pilih paket VPS untuk HumHub
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HumHub
HumHub adalah platform jejaring sosial perusahaan sumber terbuka yang memungkinkan organisasi untuk membangun komunitas intranet pribadi yang di-host sendiri. Ini menggabungkan nuansa akrab jejaring sosial â€” aliran aktivitas, ruang (saluran grup), pesan langsung, profil pengguna, dan notifikasi â€” dengan persyaratan kontrol dan privasi dari platform tim internal. Tidak seperti alternatif yang di-host seperti Slack atau Microsoft Teams, HumHub berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per pengguna atau data yang meninggalkan server Anda.
Dibangun di atas arsitektur modular, HumHub menawarkan marketplace lebih dari 100 modul gratis dan premium yang mencakup wiki, kalender, manajemen tugas, jajak pendapat, berbagi file, dan autentikasi LDAP/Active Directory â€” menjadikannya mudah disesuaikan dengan kebutuhan kolaborasi spesifik tim atau organisasi mana pun.
Fitur utama HumHub
Ruang dan Saluran
Atur komunitas ke dalam Ruang khusus â€“ masing-masing dengan aliran aktivitas, anggota, file, dan modulnya sendiri â€“ untuk tim, departemen, atau proyek.
100+ modul gratis
Perluas fungsionalitas dengan modul marketplace yang mencakup wiki, kalender, jajak pendapat, papan tugas, berbagi file, dan panggilan video â€” sebagian besar tersedia secara gratis.
LDAP dan SSO
Mengautentikasi pengguna melalui LDAP, Active Directory, SAML, atau social logins, memusatkan manajemen identitas dengan infrastruktur direktori Anda yang sudah ada.
Akses REST API
REST API lengkap memungkinkan Anda mengintegrasikan HumHub dengan aplikasi eksternal, mengotomatiskan provisi pengguna, dan membangun alur kerja kustom di atas platform.
Kustom tema
Terapkan tema kustom dan branding agar sesuai dengan identitas visual organisasi Anda, termasuk logo, warna, dan override CSS tanpa memodifikasi file inti.
Jalankan HumHub lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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