HumHub adalah platform jejaring sosial perusahaan sumber terbuka yang memungkinkan organisasi untuk membangun komunitas intranet pribadi yang di-host sendiri. Ini menggabungkan nuansa akrab jejaring sosial â€” aliran aktivitas, ruang (saluran grup), pesan langsung, profil pengguna, dan notifikasi â€” dengan persyaratan kontrol dan privasi dari platform tim internal. Tidak seperti alternatif yang di-host seperti Slack atau Microsoft Teams, HumHub berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per pengguna atau data yang meninggalkan server Anda.

Dibangun di atas arsitektur modular, HumHub menawarkan marketplace lebih dari 100 modul gratis dan premium yang mencakup wiki, kalender, manajemen tugas, jajak pendapat, berbagi file, dan autentikasi LDAP/Active Directory â€” menjadikannya mudah disesuaikan dengan kebutuhan kolaborasi spesifik tim atau organisasi mana pun.