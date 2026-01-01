Netdata adalah platform pemantauan infrastruktur real-time sumber terbuka yang mengumpulkan ribuan metrik per detik dari server, kontainer, aplikasi, dan layanan cloud Anda. Tidak seperti tumpukan pemantauan tradisional yang memerlukan lapisan pengumpulan data, penyimpanan, dan visualisasi terpisah, Netdata menggabungkan ketiganya menjadi satu agen ringan â€“ menghadirkan dasbor langsung dalam hitungan detik setelah deployment, tanpa perlu konfigurasi manual untuk layanan umum.

Dengan 78.000+ bintang GitHub dan 500 juta penarikan Docker, Netdata adalah salah satu solusi pemantauan yang di-host sendiri yang paling banyak digunakan. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga semua metrik infrastruktur tetap pribadi dalam jaringan Anda, dengan kontrol penuh atas kebijakan retensi, aturan peringatan, dan akses dasbor.