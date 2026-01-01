Deploy instan Netdata.
Pemantauan infrastruktur real-time dengan granularitas 1 detik, 800+ integrasi, dan tanpa konfigurasi yang diperlukan.
Pilih paket VPS untuk Netdata
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Netdata
Netdata adalah platform pemantauan infrastruktur real-time sumber terbuka yang mengumpulkan ribuan metrik per detik dari server, kontainer, aplikasi, dan layanan cloud Anda. Tidak seperti tumpukan pemantauan tradisional yang memerlukan lapisan pengumpulan data, penyimpanan, dan visualisasi terpisah, Netdata menggabungkan ketiganya menjadi satu agen ringan â€“ menghadirkan dasbor langsung dalam hitungan detik setelah deployment, tanpa perlu konfigurasi manual untuk layanan umum.
Dengan 78.000+ bintang GitHub dan 500 juta penarikan Docker, Netdata adalah salah satu solusi pemantauan yang di-host sendiri yang paling banyak digunakan. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga semua metrik infrastruktur tetap pribadi dalam jaringan Anda, dengan kontrol penuh atas kebijakan retensi, aturan peringatan, dan akses dasbor.
Fitur utama Netdata
granularitas metrik 1 detik
Menangkap lonjakan CPU, tekanan memori, dan lonjakan latensi yang sama sekali tidak terdeteksi oleh interval polling 10 atau 60 detik.
800+ integrasi terdeteksi otomatis
Secara otomatis menemukan dan memantau database, server web, antrean pesan, dan layanan cloud yang berjalan di host â€“ tanpa memerlukan file konfigurasi.
Deteksi anomali didukung ML (Machine Learning)
Melatih model anomali per metrik dan menampilkan pola tidak biasa sebelum menyebabkan pemadaman, tanpa penyetelan ambang batas manual.
Pemantauan kontainer Docker
Mendeteksi semua kontainer yang berjalan melalui soket Docker dan melacak penggunaan CPU, memori, I/O jaringan, serta penggunaan disk per kontainer.
Pustaka peringatan pra-konfigurasi
Dilengkapi dengan ratusan peringatan yang teruji di lapangan meliputi OS, database, dan metrik aplikasi â€” aktif segera setelah deployment.
Jalankan Netdata lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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