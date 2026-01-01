Deploy instan Verdaccio
Registri proxy npm pribadi yang ringan untuk memublikasikan, menyimpan dalam cache, dan mengelola paket JavaScript di dalam tim Anda.
Pilih paket VPS untuk Verdaccio
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Verdaccio
Verdaccio adalah npm registry privat sumber terbuka yang ringan yang memungkinkan tim untuk memublikasikan paket internal dan memproksi npm registry publik. Tidak seperti registry yang di-host yang membebankan biaya per pengguna atau menerapkan batasan laju, Verdaccio berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri â€” memberikan Anda cache lokal yang cepat untuk paket npm bersama dengan penyimpanan aman untuk modul JavaScript privat Anda.
Self-hosting dengan Verdaccio menghilangkan ketergantungan pipeline build Anda pada ketersediaan npm eksternal, mempercepat instalasi melalui caching lokal, dan menjaga kode kepemilikan agar tidak masuk ke registry publik. Ini sepenuhnya kompatibel dengan npm, Yarn, dan pnpm tanpa perubahan konfigurasi sisi klien apa pun selain mengarah ke URL registry Anda.
Fitur utama Verdaccio
Publikasi paket pribadi
Publikasikan dan distribusikan paket npm internal dalam tim Anda tanpa mengeksposnya ke registri publik.
npm proxy dan cache
Secara otomatis mencerminkan paket npm publik secara lokal sehingga instalasi tetap cepat dan andal bahkan ketika npm tidak dapat dijangkau.
Kompatibel dengan npm, Yarn, pnpm
Berfungsi langsung dengan semua manajer paket JavaScript utama â€” tidak memerlukan plugin klien atau wrapper khusus.
Autentikasi bawaan
Kelola akses pengguna dengan autentikasi berbasis htpasswd untuk mengontrol siapa yang dapat memublikasikan atau menginstal paket.
Termasuk Web UI
Jelajahi paket, periksa versi, dan cari registri Anda melalui antarmuka web bawaan yang bersih.
Ekosistem plugin
Perluas penyimpanan, autentikasi, dan middleware melalui sistem plugin yang kaya untuk berintegrasi dengan S3, LDAP, atau alur kerja kustom.
Jalankan Verdaccio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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