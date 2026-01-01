Verdaccio adalah npm registry privat sumber terbuka yang ringan yang memungkinkan tim untuk memublikasikan paket internal dan memproksi npm registry publik. Tidak seperti registry yang di-host yang membebankan biaya per pengguna atau menerapkan batasan laju, Verdaccio berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri â€” memberikan Anda cache lokal yang cepat untuk paket npm bersama dengan penyimpanan aman untuk modul JavaScript privat Anda.

Self-hosting dengan Verdaccio menghilangkan ketergantungan pipeline build Anda pada ketersediaan npm eksternal, mempercepat instalasi melalui caching lokal, dan menjaga kode kepemilikan agar tidak masuk ke registry publik. Ini sepenuhnya kompatibel dengan npm, Yarn, dan pnpm tanpa perubahan konfigurasi sisi klien apa pun selain mengarah ke URL registry Anda.