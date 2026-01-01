Web-Check adalah alat analisis OSINT dan website open-source yang mengumpulkan informasi dari 50+ modul ke dalam satu laporan domain. Masukkan URL apa pun untuk langsung melihat catatan DNS, detail sertifikat SSL, port terbuka, header keamanan HTTP, jejak teknologi, data WHOIS, dan konfigurasi keamanan email.

Self-hosting Web-Check di VPS memberikan tim keamanan dan developer alat analisis pribadi tanpa batasan kecepatan atau batas penggunaan yang diberlakukan oleh instance publik. Ini berguna untuk tinjauan keamanan pra-deployment, riset kompetitif, pengintaian pengujian penetrasi, dan memverifikasi bahwa infrastruktur Anda sendiri telah dikonfigurasi dengan benar.