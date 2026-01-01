Deploy instan Web-Check.
Alat OSINT untuk analisis website komprehensif yang mencakup DNS, SSL, port, header keamanan, dan tumpukan teknologi dalam satu kali pencarian.
Pilih paket VPS untuk Web-Check
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Web-Check
Web-Check adalah alat analisis OSINT dan website open-source yang mengumpulkan informasi dari 50+ modul ke dalam satu laporan domain. Masukkan URL apa pun untuk langsung melihat catatan DNS, detail sertifikat SSL, port terbuka, header keamanan HTTP, jejak teknologi, data WHOIS, dan konfigurasi keamanan email.
Self-hosting Web-Check di VPS memberikan tim keamanan dan developer alat analisis pribadi tanpa batasan kecepatan atau batas penggunaan yang diberlakukan oleh instance publik. Ini berguna untuk tinjauan keamanan pra-deployment, riset kompetitif, pengintaian pengujian penetrasi, dan memverifikasi bahwa infrastruktur Anda sendiri telah dikonfigurasi dengan benar.
Fitur utama Web-Check
50+ modul analisis
Pemeriksaan domain tunggal menjalankan lebih dari 50 pemeriksaan yang meliputi DNS, SSL, port, header, cookie, redirect, dan lainnya secara bersamaan.
Audit header keamanan
Periksa HTTP security headers mana yang ada atau tidak ada untuk mengidentifikasi celah pengamanan sebelum menjadi kerentanan.
Sidik jari teknologi
Identifikasi web server, CMS, frameworks, alat analitik, dan CDN yang digunakan sebuah website dari signature responsnya.
Pemeriksaan keamanan email
Verifikasi konfigurasi catatan SPF, DKIM, DMARC, dan MX untuk menilai paparan spoofing email untuk domain apa pun.
Detail Sertifikat SSL
Lihat penerbit sertifikat, masa berlaku, SANs, dan validitas rantai untuk mengonfirmasi bahwa HTTPS dikonfigurasi dengan benar dan belum kedaluwarsa.
Jalankan Web-Check lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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