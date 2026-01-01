Deploy instan Plik.
Platform berbagi file sementara yang dapat diskalakan dan dihosting sendiri â€“ seperti WeTransfer, tetapi di bawah kendali penuh Anda.
Pilih paket VPS untuk Plik
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Plik
Plik adalah platform berbagi file sementara open-source yang memungkinkan Anda mengunggah file dan berbagi tautan aman yang kedaluwarsa dengan siapa pun â€” tanpa bergantung pada layanan cloud pihak ketiga. Dirancang dengan mempertimbangkan privasi dan fleksibilitas, aplikasi ini mendukung unggahan yang dilindungi kata sandi, tautan unduhan sekali pakai yang menghilang setelah akses pertama, dan enkripsi end-to-end menggunakan protokol age.
Self-hosting Plik di VPS Anda berarti file Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, dengan periode retensi yang dapat dikonfigurasi dan batas ukuran file. Antarmuka web Vue 3 modern memudahkan pengelolaan unggahan, sementara klien CLI bawaan memungkinkan transfer file terprogram dari platform mana pun.
Fitur utama Plik
Link file kedaluwarsa
Atur masa berlaku kustom pada setiap unggahan agar file yang dibagikan otomatis kedaluwarsa dan terhapus, menjaga penyimpanan Anda tetap bersih.
Unduhan sekali klik
Buat tautan sekali pakai yang akan hancur sendiri setelah unduhan pertama, memastikan file hanya sampai ke penerima yang dituju.
Unggahan yang dilindungi kata sandi
Lindungi unggahan individual dengan kata sandi sehingga hanya penerima dengan kredensial yang benar yang dapat mengakses file yang dibagikan.
Enkripsi end-to-end
Enkripsi file di sisi klien menggunakan protokol age sebelum diunggah sehingga operator server pun tidak dapat membaca isinya.
Beragam backend penyimpanan
Simpan file secara lokal atau sambungkan ke S3, Google Cloud Storage, atau OpenStack Swift untuk meningkatkan kapasitas tanpa batas.
Dukungan klien CLI
Unggah dan kelola file langsung dari terminal menggunakan klien Go CLI lintas platform, memungkinkan transfer yang discript dan otomatis.
Jalankan Plik lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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