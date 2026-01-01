Plik adalah platform berbagi file sementara open-source yang memungkinkan Anda mengunggah file dan berbagi tautan aman yang kedaluwarsa dengan siapa pun â€” tanpa bergantung pada layanan cloud pihak ketiga. Dirancang dengan mempertimbangkan privasi dan fleksibilitas, aplikasi ini mendukung unggahan yang dilindungi kata sandi, tautan unduhan sekali pakai yang menghilang setelah akses pertama, dan enkripsi end-to-end menggunakan protokol age.

Self-hosting Plik di VPS Anda berarti file Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, dengan periode retensi yang dapat dikonfigurasi dan batas ukuran file. Antarmuka web Vue 3 modern memudahkan pengelolaan unggahan, sementara klien CLI bawaan memungkinkan transfer file terprogram dari platform mana pun.