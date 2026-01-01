Deploy instan Atomic Server.
CMS headless waktu nyata sumber terbuka dan basis data grafik untuk basis pengetahuan kolaboratif dan konten terstruktur.
Pilih paket VPS untuk Atomic Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Atomic Server
Atomic Server adalah CMS headless open-source dan database grafik yang dibangun di atas Atomic Data, subset ketat dari RDF yang memberikan setiap bagian konten skema berjenis dan URL yang stabil. Tidak seperti CMS tradisional yang menyimpan blob buram, Atomic Server menyimpan data terstruktur dan tertaut yang dapat dikuerikan, divalidasi, dan disinkronkan secara real time di seluruh klien.
Self-hosting Atomic Server di VPS Anda sendiri menjaga grafik pengetahuan, dokumen, dan tabel Anda di bawah kendali penuh Anda, tanpa vendor lock-in atau biaya per-kursi. WebSockets bawaan mengalirkan pembaruan langsung ke setiap klien yang terhubung, menjadikannya fondasi yang kuat untuk alat kolaborasi, wiki internal, dan aplikasi kustom yang membutuhkan backend terstruktur dan real-time.
Fitur utama Atomic Server
Sinkronisasi realtime
WebSocket bawaan mendorong perubahan ke setiap klien yang terhubung secara instan, sehingga pengeditan kolaboratif dan dasbor langsung berfungsi tanpa infrastruktur tambahan.
Knowledge Graph Bertipe
Setiap sumber daya memiliki skema dan URL unik berdasarkan Atomic Data, memberikan konten Anda validasi, penautan, dan kemampuan kueri yang tidak dapat ditandingi oleh penyimpanan dokumen datar.
Editor tabel canggih
Edit catatan terstruktur dalam UI seperti spreadsheet dengan kolom bertipe, referensi, dan validasi — antarmuka yang familiar bagi kontributor non-teknis.
Pencarian teks lengkap
Pencarian teks lengkap terintegrasi mengindeks setiap sumber daya secara otomatis, membuat basis pengetahuan besar dapat dicari secara instan tanpa mengonfigurasi mesin terpisah.
JS, React, Svelte SDK
Pustaka klien resmi memungkinkan developer membangun antarmuka depan dan aplikasi kustom yang membaca, menulis, dan berlangganan perubahan langsung melalui API bertipe.
Jalankan Atomic Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.