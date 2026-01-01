Atomic Server adalah CMS headless open-source dan database grafik yang dibangun di atas Atomic Data, subset ketat dari RDF yang memberikan setiap bagian konten skema berjenis dan URL yang stabil. Tidak seperti CMS tradisional yang menyimpan blob buram, Atomic Server menyimpan data terstruktur dan tertaut yang dapat dikuerikan, divalidasi, dan disinkronkan secara real time di seluruh klien.

Self-hosting Atomic Server di VPS Anda sendiri menjaga grafik pengetahuan, dokumen, dan tabel Anda di bawah kendali penuh Anda, tanpa vendor lock-in atau biaya per-kursi. WebSockets bawaan mengalirkan pembaruan langsung ke setiap klien yang terhubung, menjadikannya fondasi yang kuat untuk alat kolaborasi, wiki internal, dan aplikasi kustom yang membutuhkan backend terstruktur dan real-time.