Diskon Atomic Server hingga 69%

Deploy instan Atomic Server.

CMS headless waktu nyata sumber terbuka dan basis data grafik untuk basis pengetahuan kolaboratif dan konten terstruktur.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Atomic Server.

Pilih paket VPS untuk Atomic Server

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Atomic Server

Atomic Server adalah CMS headless open-source dan database grafik yang dibangun di atas Atomic Data, subset ketat dari RDF yang memberikan setiap bagian konten skema berjenis dan URL yang stabil. Tidak seperti CMS tradisional yang menyimpan blob buram, Atomic Server menyimpan data terstruktur dan tertaut yang dapat dikuerikan, divalidasi, dan disinkronkan secara real time di seluruh klien.

Self-hosting Atomic Server di VPS Anda sendiri menjaga grafik pengetahuan, dokumen, dan tabel Anda di bawah kendali penuh Anda, tanpa vendor lock-in atau biaya per-kursi. WebSockets bawaan mengalirkan pembaruan langsung ke setiap klien yang terhubung, menjadikannya fondasi yang kuat untuk alat kolaborasi, wiki internal, dan aplikasi kustom yang membutuhkan backend terstruktur dan real-time.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Atomic Server

Sinkronisasi realtime

WebSocket bawaan mendorong perubahan ke setiap klien yang terhubung secara instan, sehingga pengeditan kolaboratif dan dasbor langsung berfungsi tanpa infrastruktur tambahan.

Knowledge Graph Bertipe

Setiap sumber daya memiliki skema dan URL unik berdasarkan Atomic Data, memberikan konten Anda validasi, penautan, dan kemampuan kueri yang tidak dapat ditandingi oleh penyimpanan dokumen datar.

Editor tabel canggih

Edit catatan terstruktur dalam UI seperti spreadsheet dengan kolom bertipe, referensi, dan validasi — antarmuka yang familiar bagi kontributor non-teknis.

Pencarian teks lengkap

Pencarian teks lengkap terintegrasi mengindeks setiap sumber daya secara otomatis, membuat basis pengetahuan besar dapat dicari secara instan tanpa mengonfigurasi mesin terpisah.

JS, React, Svelte SDK

Pustaka klien resmi memungkinkan developer membangun antarmuka depan dan aplikasi kustom yang membaca, menulis, dan berlangganan perubahan langsung melalui API bertipe.

Jalankan Atomic Server lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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