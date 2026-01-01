Diskon FUXA hingga 69%

Deploy instan FUXA.

Software SCADA/HMI berbasis web sumber terbuka untuk mendesain visualisasi proses waktu nyata dan menghubungkan ke perangkat industri.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan FUXA.

Pilih paket VPS untuk FUXA

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan FUXA

FUXA adalah platform SCADA/HMI/dashboard open-source yang dibangun sepenuhnya untuk web. Editor drag-and-drop berjalan di browser, sehingga para insinyur dapat merancang mimik pabrik, dashboard, dan layar operator tanpa menginstal perangkat proprietary â€” dan layar yang sama dapat ditampilkan di perangkat apa pun yang memiliki browser.

Self-hosting FUXA di VPS Anda sendiri menjaga data tag, file proyek, dan kredensial perangkat tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, yang penting untuk lingkungan OT di mana SCADA yang di-host di cloud jarang menjadi pilihan. Runtime Node.js dilengkapi dengan driver native untuk Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT, dan Ethernet/IP, sehingga dapat berkomunikasi dengan PLC dan perangkat lapangan yang ada tanpa gateway tambahan.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama FUXA

Editor berbasis web

Rancang layar SCADA, dasbor, dan alarm langsung di browser dengan editor seret dan lepas â€” tidak memerlukan perangkat rekayasa khusus Windows.

Protokol Industri

Driver bawaan untuk Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, dan Ethernet/IP menghubungkan FUXA ke PLC dan perangkat lapangan siap pakai.

Tag real-time

Ikat elemen di layar ke tag perangkat langsung dan saksikan nilai-nilai diperbarui secara real time dengan dukungan riwayat bawaan untuk tren dan laporan.

Alarm dan peristiwa

Konfigurasi alarm berbasis ambang batas dengan alur kerja konfirmasi dan simpan riwayat peristiwa untuk audit dan analisis pasca-insiden.

Grafis berbasis SVG

Grafis vektor skalabel menjaga tampilan tetap jernih di berbagai ukuran layar, mulai dari HMI operator hingga dasbor gambaran umum yang besar di dinding ruang kontrol.

Logika yang Dapat Discript

Tambahkan logika JavaScript kustom untuk menangani perhitungan, transformasi, dan perilaku kondisional tanpa membangun ulang aplikasi.

Jalankan FUXA lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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