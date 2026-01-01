FUXA adalah platform SCADA/HMI/dashboard open-source yang dibangun sepenuhnya untuk web. Editor drag-and-drop berjalan di browser, sehingga para insinyur dapat merancang mimik pabrik, dashboard, dan layar operator tanpa menginstal perangkat proprietary â€” dan layar yang sama dapat ditampilkan di perangkat apa pun yang memiliki browser.

Self-hosting FUXA di VPS Anda sendiri menjaga data tag, file proyek, dan kredensial perangkat tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, yang penting untuk lingkungan OT di mana SCADA yang di-host di cloud jarang menjadi pilihan. Runtime Node.js dilengkapi dengan driver native untuk Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT, dan Ethernet/IP, sehingga dapat berkomunikasi dengan PLC dan perangkat lapangan yang ada tanpa gateway tambahan.