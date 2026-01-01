Deploy instan FUXA.
Software SCADA/HMI berbasis web sumber terbuka untuk mendesain visualisasi proses waktu nyata dan menghubungkan ke perangkat industri.
Pilih paket VPS untuk FUXA
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FUXA
FUXA adalah platform SCADA/HMI/dashboard open-source yang dibangun sepenuhnya untuk web. Editor drag-and-drop berjalan di browser, sehingga para insinyur dapat merancang mimik pabrik, dashboard, dan layar operator tanpa menginstal perangkat proprietary â€” dan layar yang sama dapat ditampilkan di perangkat apa pun yang memiliki browser.
Self-hosting FUXA di VPS Anda sendiri menjaga data tag, file proyek, dan kredensial perangkat tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, yang penting untuk lingkungan OT di mana SCADA yang di-host di cloud jarang menjadi pilihan. Runtime Node.js dilengkapi dengan driver native untuk Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT, dan Ethernet/IP, sehingga dapat berkomunikasi dengan PLC dan perangkat lapangan yang ada tanpa gateway tambahan.
Fitur utama FUXA
Editor berbasis web
Rancang layar SCADA, dasbor, dan alarm langsung di browser dengan editor seret dan lepas â€” tidak memerlukan perangkat rekayasa khusus Windows.
Protokol Industri
Driver bawaan untuk Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, dan Ethernet/IP menghubungkan FUXA ke PLC dan perangkat lapangan siap pakai.
Tag real-time
Ikat elemen di layar ke tag perangkat langsung dan saksikan nilai-nilai diperbarui secara real time dengan dukungan riwayat bawaan untuk tren dan laporan.
Alarm dan peristiwa
Konfigurasi alarm berbasis ambang batas dengan alur kerja konfirmasi dan simpan riwayat peristiwa untuk audit dan analisis pasca-insiden.
Grafis berbasis SVG
Grafis vektor skalabel menjaga tampilan tetap jernih di berbagai ukuran layar, mulai dari HMI operator hingga dasbor gambaran umum yang besar di dinding ruang kontrol.
Logika yang Dapat Discript
Tambahkan logika JavaScript kustom untuk menangani perhitungan, transformasi, dan perilaku kondisional tanpa membangun ulang aplikasi.
Jalankan FUXA lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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