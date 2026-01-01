Deploy instan Remmina.
Remote desktop client multi-protokol yang mendukung RDP, VNC, SSH, dan SPICE, dapat diakses dari browser web mana pun.
Pilih paket VPS untuk Remmina
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Remmina
Remmina adalah remote desktop client yang lengkap yang mendukung protokol RDP, VNC, SSH, dan SPICE dalam satu aplikasi, yang diakses melalui antarmuka berbasis browser. Dengan Remmina yang di-container-kan di VPS, Anda dapat mengakses server Windows, desktop Linux, dan virtual machine dari perangkat apa pun â€” laptop terkelola, tablet, atau komputer publik â€” tanpa perlu menginstal klien native atau mengonfigurasi software di setiap perangkat.
Memusatkan Remmina di VPS menciptakan jump host yang aman tempat profil koneksi dan kredensial disimpan di infrastruktur yang terkontrol, bukan tersebar di seluruh perangkat endpoint. Tim mendapatkan manfaat dari akses yang dibagikan dan dikonfigurasi secara konsisten ke semua sistem remote, dan anggota baru dapat terhubung ke setiap server yang diperlukan segera tanpa perlu pengaturan individual.
Fitur utama Remmina
Akses Multi-Protokol
Terhubung melalui RDP, VNC, SSH, atau SPICE dari antarmuka yang sama, mencakup server Windows, desktop Linux, dan mesin virtual KVM di satu tempat.
Antarmuka Berbasis Browser
Akses sistem jarak jauh dari perangkat apa pun dengan browser web â€“ tidak diperlukan instalasi klien native pada laptop terkelola, tablet, atau workstation bersama.
Profil Koneksi Tersimpan
Simpan detail koneksi dan kredensial untuk setiap sistem jarak jauh agar tim dapat terhubung secara instan tanpa perlu memasukkan kembali hostname dan data autentikasi.
Clipboard dan transfer file
Bagikan konten clipboard dan transfer file antara sesi lokal Anda dan sistem jarak jauh melalui protokol yang didukung untuk alur kerja lintas mesin yang lancar.
Storage Kredensial Terpusat
Simpan kata sandi akses jarak jauh pada infrastruktur VPS yang aman daripada di perangkat endpoint yang bisa hilang, dicuri, atau disusupi.
Jalankan Remmina lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.