Remmina adalah remote desktop client yang lengkap yang mendukung protokol RDP, VNC, SSH, dan SPICE dalam satu aplikasi, yang diakses melalui antarmuka berbasis browser. Dengan Remmina yang di-container-kan di VPS, Anda dapat mengakses server Windows, desktop Linux, dan virtual machine dari perangkat apa pun â€” laptop terkelola, tablet, atau komputer publik â€” tanpa perlu menginstal klien native atau mengonfigurasi software di setiap perangkat.

Memusatkan Remmina di VPS menciptakan jump host yang aman tempat profil koneksi dan kredensial disimpan di infrastruktur yang terkontrol, bukan tersebar di seluruh perangkat endpoint. Tim mendapatkan manfaat dari akses yang dibagikan dan dikonfigurasi secara konsisten ke semua sistem remote, dan anggota baru dapat terhubung ke setiap server yang diperlukan segera tanpa perlu pengaturan individual.