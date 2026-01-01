Deploy instan Imaginary.
Mikroservis HTTP yang cepat dan skalabel untuk pemrosesan gambar berkinerja tinggi yang ditenagai oleh libvips.
Pilih paket VPS untuk Imaginary
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Imaginary
Imaginary adalah microservice HTTP open-source yang ditulis dalam Go yang melakukan operasi pemrosesan gambar berkinerja tinggi seperti ubah ukuran, pangkas, putar, tanda air, konversi format, dan pemangkasan cerdas. Didukung oleh libvips, Imaginary memproses gambar beberapa kali lebih cepat daripada ImageMagick atau GraphicsMagick sambil menggunakan memori yang jauh lebih sedikit.
Self-hosting Imaginary di VPS Anda memberikan Anda layanan pemrosesan gambar pribadi dengan latensi rendah untuk website, aplikasi seluler, dan alur kerja Anda sendiri, tanpa biaya per permintaan dan tanpa paparan data pihak ketiga. Imaginary siap diintegrasikan melalui API HTTP sederhana dan mendukung otorisasi kunci API, penandatanganan URL, pembatasan, dan CORS untuk paparan publik yang aman.
Fitur utama Imaginary
Performa libvips
Memproses gambar JPEG, PNG, WEBP, HEIF, dan TIFF hingga 8x lebih cepat daripada ImageMagick dengan penggunaan memori yang rendah.
Operasi gambar canggih
Mengubah ukuran, memotong, pemotongan cerdas, memutar, zoom, memberi watermark, mengaburkan, dan mengonversi format melalui satu endpoint HTTP per operasi.
Pipeline transformasi
Rangkai beberapa transformasi gambar independen dalam satu permintaan HTTP untuk merender turunan tanpa perjalanan bolak-balik tambahan.
API key dan penandatanganan URL
Lindungi layanan dengan otorisasi API key dan tanda tangan URL HMAC untuk mencegah penyalahgunaan saat terekspos ke klien publik.
Pembatasan konkurensi
Pembatas HTTP bawaan membatasi permintaan bersamaan per detik untuk menjaga layanan tetap responsif saat lalu lintas padat.
Sumber URL jarak jauh
Ambil dan proses gambar langsung dari sumber HTTP jarak jauh atau direktori lokal yang terpasang menggunakan parameter kueri.
Jalankan Imaginary lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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