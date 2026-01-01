Imaginary adalah microservice HTTP open-source yang ditulis dalam Go yang melakukan operasi pemrosesan gambar berkinerja tinggi seperti ubah ukuran, pangkas, putar, tanda air, konversi format, dan pemangkasan cerdas. Didukung oleh libvips, Imaginary memproses gambar beberapa kali lebih cepat daripada ImageMagick atau GraphicsMagick sambil menggunakan memori yang jauh lebih sedikit.

Self-hosting Imaginary di VPS Anda memberikan Anda layanan pemrosesan gambar pribadi dengan latensi rendah untuk website, aplikasi seluler, dan alur kerja Anda sendiri, tanpa biaya per permintaan dan tanpa paparan data pihak ketiga. Imaginary siap diintegrasikan melalui API HTTP sederhana dan mendukung otorisasi kunci API, penandatanganan URL, pembatasan, dan CORS untuk paparan publik yang aman.