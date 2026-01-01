Deploy instan Koffan.
Aplikasi daftar belanja ultraringan yang di-hosting sendiri untuk pasangan dan keluarga dengan sinkronisasi real-time, mode offline, dan instalasi PWA.
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Koffan adalah aplikasi web daftar belanja yang di-host sendiri, dibuat untuk pasangan, keluarga, dan rumah tangga bersama. Aplikasi ini melakukan sinkronisasi secara real time antara ponsel, tablet, dan desktop melalui WebSockets, bekerja secara offline sebagai Progressive Web App, dan mengatur produk ke dalam bagian khusus dengan pelengkapan otomatis fuzzy yang diambil dari riwayat pembelian Anda sendiri.
Hosting mandiri Koffan di VPS menjaga daftar belanja rumah tangga tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan di SaaS belanja. Ditulis dalam Go dengan database SQLite tersemat, aplikasi ini berjalan dengan sekitar 2,5 MB RAM dengan jejak disk 16 MB, dilengkapi dengan terjemahan untuk tiga belas bahasa, menyertakan perlindungan login brute-force, dan menyediakan REST API opsional untuk otomatisasi, migrasi, dan integrasi.
Fitur utama Koffan
Sinkronisasi real-time
Pembaruan langsung berbasis WebSocket membuat setiap anggota rumah tangga tetap di daftar yang sama saat item ditambahkan, dicentang, atau diedit.
Offline PWA
Instal ke layar utama ponsel Anda dan terus tambahkan atau centang item tanpa koneksi, perubahan akan sinkron saat kembali online.
Daftar Berganda
Buat daftar terpisah per toko atau tujuan dengan ikon khusus, dan gunakan kembali bagian produk seperti produk susu, sayuran, atau pembersih.
Jejak ultraringan
Ditulis dalam Go pada backend SQLite â€“ sekitar 16 MB di disk dan 2,5 MB RAM, ideal untuk bahkan paket VPS terkecil.
Smart pelengkapan otomatis
Pencarian fuzzy menyarankan produk dari riwayat belanja Anda sebelumnya dan mengingat bagian mana setiap item berada.
Akses REST API
Token API opsional membuka akses terprogram untuk otomatisasi, integrasi, dan migrasi daftar antarinstans.
Jalankan Koffan lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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