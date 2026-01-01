Koffan adalah aplikasi web daftar belanja yang di-host sendiri, dibuat untuk pasangan, keluarga, dan rumah tangga bersama. Aplikasi ini melakukan sinkronisasi secara real time antara ponsel, tablet, dan desktop melalui WebSockets, bekerja secara offline sebagai Progressive Web App, dan mengatur produk ke dalam bagian khusus dengan pelengkapan otomatis fuzzy yang diambil dari riwayat pembelian Anda sendiri.

Hosting mandiri Koffan di VPS menjaga daftar belanja rumah tangga tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan di SaaS belanja. Ditulis dalam Go dengan database SQLite tersemat, aplikasi ini berjalan dengan sekitar 2,5 MB RAM dengan jejak disk 16 MB, dilengkapi dengan terjemahan untuk tiga belas bahasa, menyertakan perlindungan login brute-force, dan menyediakan REST API opsional untuk otomatisasi, migrasi, dan integrasi.