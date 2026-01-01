M3DB adalah basis data deret waktu terdistribusi sumber terbuka yang awalnya dibangun di Uber untuk menyerap, menyimpan, dan mengkueri miliaran metrik per detik di ribuan host. Ini menggabungkan koordinator yang didukung etcd tersemat dengan mesin TSDB kompresi tinggi yang dibuat khusus untuk beban kerja pemantauan, dan mengekspos API baca jarak jauh dan tulis jarak jauh yang kompatibel dengan Prometheus ditambah kueri PromQL melalui m3coordinator di port 7201.

Self-hosting M3DB di VPS Anda sendiri memberi Anda retensi jangka panjang yang hemat biaya untuk metrik Prometheus dan Graphite, kontrol penuh atas namespace dan replikasi, serta biner tunggal yang dapat diskalakan dari satu node ke klaster multi-zona global seiring pertumbuhan data Anda.