Deploy instan M3DB.
Database deret waktu terdistribusi dan backend penyimpanan jarak jauh Prometheus yang dibangun di Uber untuk metrik skala planet.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan M3DB
M3DB adalah basis data deret waktu terdistribusi sumber terbuka yang awalnya dibangun di Uber untuk menyerap, menyimpan, dan mengkueri miliaran metrik per detik di ribuan host. Ini menggabungkan koordinator yang didukung etcd tersemat dengan mesin TSDB kompresi tinggi yang dibuat khusus untuk beban kerja pemantauan, dan mengekspos API baca jarak jauh dan tulis jarak jauh yang kompatibel dengan Prometheus ditambah kueri PromQL melalui m3coordinator di port 7201.
Self-hosting M3DB di VPS Anda sendiri memberi Anda retensi jangka panjang yang hemat biaya untuk metrik Prometheus dan Graphite, kontrol penuh atas namespace dan replikasi, serta biner tunggal yang dapat diskalakan dari satu node ke klaster multi-zona global seiring pertumbuhan data Anda.
Fitur utama M3DB
Penyimpanan jarak jauh Prometheus
Gunakan M3DB sebagai backend jangka panjang yang dapat langsung digunakan untuk Prometheus melalui remote read dan remote write, menyimpan metrik bertahun-tahun tanpa sampling.
Mesin kueri PromQL
Mengkueri metrik yang tersimpan dengan PromQL native melalui m3coordinator, menjadikan M3DB kompatibel dengan Grafana dan dasbor Prometheus yang sudah ada.
TSDB (Time Series Database) dengan kompresi tinggi
Mesin penyimpanan kolumnar yang dibuat khusus dengan kompresi gaya Gorilla menjaga penggunaan disk tetap rendah bahkan dengan jutaan deret waktu aktif.
Namespaces yang dapat dikonfigurasi
Definisikan beberapa namespace dengan retensi independen, ukuran blok, dan resolusi untuk menyeimbangkan kueri cepat dengan biaya penyimpanan jangka panjang.
Etcd Tersemat
Image node tunggal dilengkapi dengan etcd tersemat untuk topologi klaster dan penempatan, menghilangkan kebutuhan akan layanan koordinasi eksternal.
Penyerapan Graphite
Penyerapan Graphite Carbon bawaan memungkinkan tim mengonsolidasikan metrik Graphite dan Prometheus ke dalam satu lapisan penyimpanan dengan API kueri terpadu.
Jalankan M3DB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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