Deploy Trailarr instan.
Otomatis mendownload dan mengatur trailer film dan acara TV untuk library media Radarr dan Sonarr Anda.
Pilih paket VPS untuk Trailarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Trailarr
Trailarr adalah pendamping open-source untuk arr media stack yang menemukan, mengunduh, dan menyimpan trailer bersama film dan acara TV yang sudah dikelola oleh Radarr dan Sonarr. Tool ini terhubung ke beberapa instance Radarr, Sonarr, dan Plex, mendeteksi apakah trailer sudah ada, dan menggunakan yt-dlp dengan FFmpeg untuk mengambil trailer yang belum ada pada resolusi dan codec yang Anda pilih.
Self-hosting Trailarr di VPS menjaga alur kerja trailer berjalan terus-menerus tanpa membebani server pribadi, dan file yang diunduh masuk ke jalur library yang sama dengan yang sudah dipindai oleh server media Anda. Konvensi penamaan yang dapat disesuaikan, profil kualitas, dan riwayat aktivitas memudahkan untuk menjaga koleksi trailer lengkap yang berfungsi dengan Plex, Jellyfin, Emby, dan Kodi.
Fitur utama Trailarr
Sinkronisasi Radarr dan Sonarr
Menghubungkan ke beberapa instans Radarr, Sonarr, dan Plex untuk menemukan setiap film dan acara TV yang dipantau tanpa impor manual.
Unduhan trailer otomatis
Menggunakan yt-dlp dan FFmpeg di balik layar untuk mengambil trailer dan mengodekan ulang ke resolusi, codec, dan pengaturan audio pilihan Anda.
Profil kualitas
Tentukan resolusi per profil, format, dan aturan filter agar setiap pustaka mendapatkan trailer yang sesuai dengan standar kualitasnya.
Konvensi penamaan Plex
Menyimpan trailer di samping file media menggunakan nama ala Plex agar Plex, Jellyfin, Emby, dan Kodi dapat mengenalinya tanpa konfigurasi tambahan.
Akselerasi Hardware
Akselerasi VAAPI dan NVIDIA opsional mempercepat transcoding trailer dan menjaga penggunaan CPU tetap rendah pada perpustakaan besar.
Riwayat peristiwa dan log
Pelacakan event bawaan dan log terperinci menunjukkan dengan tepat trailer mana yang diunduh, dilewati, atau gagal untuk memudahkan pemecahan masalah.
Jalankan Trailarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.