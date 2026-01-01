Trailarr adalah pendamping open-source untuk arr media stack yang menemukan, mengunduh, dan menyimpan trailer bersama film dan acara TV yang sudah dikelola oleh Radarr dan Sonarr. Tool ini terhubung ke beberapa instance Radarr, Sonarr, dan Plex, mendeteksi apakah trailer sudah ada, dan menggunakan yt-dlp dengan FFmpeg untuk mengambil trailer yang belum ada pada resolusi dan codec yang Anda pilih.

Self-hosting Trailarr di VPS menjaga alur kerja trailer berjalan terus-menerus tanpa membebani server pribadi, dan file yang diunduh masuk ke jalur library yang sama dengan yang sudah dipindai oleh server media Anda. Konvensi penamaan yang dapat disesuaikan, profil kualitas, dan riwayat aktivitas memudahkan untuk menjaga koleksi trailer lengkap yang berfungsi dengan Plex, Jellyfin, Emby, dan Kodi.