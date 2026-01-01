Deploy eXeLearning dengan instalasi instan.
Alat penulisan open-source untuk membuat sumber daya pendidikan interaktif SCORM dan HTML5.
Pilih paket VPS untuk eXeLearning
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan eXeLearning
eXeLearning adalah lingkungan penulisan berlisensi AGPL yang digunakan oleh pendidik dan desainer instruksional untuk membuat konten pembelajaran interaktif tanpa menulis kode. Didukung oleh Kementerian Pendidikan Spanyol dan jaringan administrasi regional, fokusnya adalah memproduksi sumber daya berbasis standar yang berfungsi di Sistem Manajemen Pembelajaran mana pun.
Melakukan hosting sendiri eXeLearning di VPS Anda akan menjaga materi kursus, ekspor yang ditujukan untuk siswa, dan kredensial penulisan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Tim dapat berkolaborasi secara real time, menerbitkan ekspor ke Moodle atau LMS mana pun, dan menghindari batasan lisensi serta kekhawatiran residensi data dari layanan penulisan berbasis cloud.
Fitur utama eXeLearning
iDevices interaktif
Komponen siap pakai untuk kuis, studi kasus, multimedia, dan aktivitas reflektif mengubah konten statis menjadi pelajaran interaktif yang terstruktur.
Ekspor SCORM dan HTML5
Publikasikan kursus sebagai paket SCORM, Konten IMS, atau situs HTML5 mandiri agar dapat berjalan di LMS mana pun atau di hosting web biasa.
Kolaborasi real-time
Beberapa penulis dapat mengedit proyek yang sama secara bersamaan melalui sinkronisasi WebSocket Yjs bawaan, meniru alur kerja editor dokumen modern.
Integrasi Moodle
Dorong kursus yang sudah selesai langsung ke Moodle sebagai aktivitas yang siap diterapkan, menghilangkan langkah unggah manual antara penulisan dan penerbitan.
Antarmuka multibahasa
Dukungan bawaan untuk bahasa Inggris, Spanyol, Katalan, Basque, Galisia, Valencia, dan Esperanto menjadikannya cocok untuk program pendidikan regional dan bilingual.
Standar aksesibilitas terbuka
Konten yang dihasilkan mengikuti panduan aksesibilitas web dan format terbuka, memastikan sumber daya tetap dapat digunakan dan portabel untuk tahun-tahun mendatang.
Jalankan eXeLearning lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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