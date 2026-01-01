eXeLearning adalah lingkungan penulisan berlisensi AGPL yang digunakan oleh pendidik dan desainer instruksional untuk membuat konten pembelajaran interaktif tanpa menulis kode. Didukung oleh Kementerian Pendidikan Spanyol dan jaringan administrasi regional, fokusnya adalah memproduksi sumber daya berbasis standar yang berfungsi di Sistem Manajemen Pembelajaran mana pun.

Melakukan hosting sendiri eXeLearning di VPS Anda akan menjaga materi kursus, ekspor yang ditujukan untuk siswa, dan kredensial penulisan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri. Tim dapat berkolaborasi secara real time, menerbitkan ekspor ke Moodle atau LMS mana pun, dan menghindari batasan lisensi serta kekhawatiran residensi data dari layanan penulisan berbasis cloud.