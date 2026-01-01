Deploy instan Quickwit.
Mesin pencari cloud-native untuk observabilitas â€“ alternatif open-source untuk Datadog, Elasticsearch, Loki, dan Tempo.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Quickwit
Quickwit adalah mesin pencari terdistribusi sumber terbuka yang ditulis dalam Rust dan dibangun khusus untuk manajemen log, pelacakan terdistribusi, serta beban kerja observabilitas dalam skala apa pun. Ini memisahkan komputasi dari penyimpanan, mengindeks data langsung ke penyimpanan objek sehingga tim dapat menyimpan telemetri selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun secara online dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan tumpukan log tradisional.
Self-hosting Quickwit di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas pipeline observabilitas Anda, kompatibilitas OpenTelemetry dan Jaeger native, serta sumber data Grafana â€” tanpa harga per host, batas retensi, atau keterikatan vendor yang terkait dengan platform observabilitas SaaS.
Fitur utama Quickwit
OpenTelemetry bawaan
Menerima log dan jejak secara langsung melalui OTLP gRPC dan HTTP tanpa sidecar atau pemetaan skema, lalu mengkueri mereka dalam hitungan detik.
Jaeger kompatibel
API gRPC Jaeger yang dapat langsung digunakan memungkinkan UI dan klien Jaeger yang sudah ada untuk mengkueri jejak yang didukung Quickwit tanpa perubahan aplikasi sama sekali.
Pencarian di bawah sedetik
Pengindeksan bertenaga Tantivy menghadirkan kueri teks lengkap dan terstruktur pada terabyte log dan span dengan respons latensi rendah.
Object storage backend
Mengindeks data langsung ke penyimpanan yang kompatibel dengan S3 sehingga retensi murah dan elastis â€” simpan telemetri berbulan-bulan tanpa SSD mahal.
Sumber data Grafana
Plugin resmi Grafana mengubah Quickwit menjadi sumber log dan jejak kelas satu bersama dengan dasbor Prometheus dan Loki.
Schemaless ingestion
Pemetaan dinamis memungkinkan Anda menyerap JSON semi-terstruktur tanpa mendefinisikan skema di awal, dengan skema ketat opsional saat Anda membutuhkannya.
Jalankan Quickwit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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