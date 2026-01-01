Quickwit adalah mesin pencari terdistribusi sumber terbuka yang ditulis dalam Rust dan dibangun khusus untuk manajemen log, pelacakan terdistribusi, serta beban kerja observabilitas dalam skala apa pun. Ini memisahkan komputasi dari penyimpanan, mengindeks data langsung ke penyimpanan objek sehingga tim dapat menyimpan telemetri selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun secara online dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan tumpukan log tradisional.

Self-hosting Quickwit di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas pipeline observabilitas Anda, kompatibilitas OpenTelemetry dan Jaeger native, serta sumber data Grafana â€” tanpa harga per host, batas retensi, atau keterikatan vendor yang terkait dengan platform observabilitas SaaS.