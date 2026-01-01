Temporal adalah platform eksekusi workflow open-source yang tahan lama yang memungkinkan developer menulis aplikasi yang berjalan lama dan toleran terhadap kesalahan sebagai kode biasa. Workflow yang ditulis dengan Temporal bertahan dari crash proses, partisi jaringan, dan kegagalan infrastruktur secara otomatis â€” tidak memerlukan checkpointing manual, mesin status dalam database, atau logika percobaan ulang yang kompleks. Ketika worker dimulai ulang, eksekusi dilanjutkan tepat di tempat terakhir berhenti.

Deployment ini menjalankan seluruh stack Temporal: server dengan PostgreSQL untuk persistensi dan Elasticsearch untuk pencarian riwayat workflow serta visibilitas. Web UI yang disertakan memungkinkan Anda memantau workflow aktif, memeriksa riwayat event, mencari di seluruh eksekusi berdasarkan status atau atribut kustom, dan memicu sinyal â€” memberikan tim Anda observabilitas penuh terhadap proses bisnis yang sedang berjalan.