Deploy Temporal instan.
Platform eksekusi alur kerja tahan lama sumber terbuka untuk membangun aplikasi toleran kesalahan yang berjalan lama dalam skala besar.
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Buat project apa saja dengan Temporal
Temporal adalah platform eksekusi workflow open-source yang tahan lama yang memungkinkan developer menulis aplikasi yang berjalan lama dan toleran terhadap kesalahan sebagai kode biasa. Workflow yang ditulis dengan Temporal bertahan dari crash proses, partisi jaringan, dan kegagalan infrastruktur secara otomatis â€” tidak memerlukan checkpointing manual, mesin status dalam database, atau logika percobaan ulang yang kompleks. Ketika worker dimulai ulang, eksekusi dilanjutkan tepat di tempat terakhir berhenti.
Deployment ini menjalankan seluruh stack Temporal: server dengan PostgreSQL untuk persistensi dan Elasticsearch untuk pencarian riwayat workflow serta visibilitas. Web UI yang disertakan memungkinkan Anda memantau workflow aktif, memeriksa riwayat event, mencari di seluruh eksekusi berdasarkan status atau atribut kustom, dan memicu sinyal â€” memberikan tim Anda observabilitas penuh terhadap proses bisnis yang sedang berjalan.
Fitur utama Temporal
Eksekusi Tahan Lama
Alur kerja secara otomatis bertahan dari kerusakan proses dan restart infrastruktur, melanjutkan tepat di mana mereka berhenti tanpa infrastruktur tambahan.
Workflow Visibilitas
Pencarian yang didukung Elasticsearch memungkinkan Anda memfilter dan memeriksa eksekusi alur kerja berdasarkan status, jenis alur kerja, atribut pencarian kustom, atau rentang waktu.
Percobaan Ulang Otomatis
Definisikan kebijakan percobaan ulang dengan backoff yang dapat dikonfigurasi pada aktivitas apa pun sehingga kegagalan sementara ditangani tanpa mengubah kode aplikasi.
Alur Kerja Berjalan Lama
Mendukung secara native alur kerja yang berjalan selama menit, hari, atau tahun â€” termasuk pengatur waktu terjadwal, langkah persetujuan manusia, dan sinyal eksternal.
SDK Multibahasa
Pekerja terhubung melalui gRPC menggunakan SDK resmi untuk Go, Python, Java, TypeScript, .NET, dan PHP.
Jalankan Temporal lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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