Deploy instan TeslaMate.
Pencatat data yang di-host sendiri untuk Tesla Anda yang merekam setiap perjalanan, pengisian daya, dan statistik perjalanan dengan dasbor Grafana yang indah.
Pilih paket VPS untuk TeslaMate
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TeslaMate
TeslaMate adalah pencatat data open-source untuk pemilik Tesla yang terhubung ke API Tesla, terus-menerus mengambil telemetri mobil Anda, dan menyimpan setiap perjalanan, pengisian daya, pembaruan perangkat lunak, serta peristiwa idle dalam database PostgreSQL. Dibangun di sekitar aplikasi web Phoenix yang bersih dan instance Grafana khusus dengan dua lusin dasbor siap pakai, ini memberi Anda wawasan historis tentang efisiensi, degradasi baterai, biaya pengisian daya, dan kebiasaan mengemudi yang tidak diungkapkan oleh aplikasi Tesla.
Meng-hosting sendiri TeslaMate di VPS Anda menjaga privasi setiap kilometer data berkendara â€” tidak ada layanan analitik pihak ketiga yang menyerap lokasi perjalanan Anda, riwayat pengisian daya, atau pola bangun. PostgreSQL, Grafana, dan broker MQTT yang dibundel berjalan sepenuhnya di VPS Anda, dan Anda masuk ke TeslaMate sekali dengan akun Tesla Anda untuk mulai mengumpulkan data.
Fitur utama TeslaMate
Pencatatan berkendara dan pengisian daya
Polling berkelanjutan merekam setiap perjalanan, sesi pengisian daya, pembaruan perangkat lunak, dan peristiwa parkir dengan cap waktu dan lokasi awal dan akhir yang akurat.
Grafana dashboards siap pakai
Dua lusin dashboard memvisualisasikan efisiensi, jangkauan, biaya pengisian daya, keausan ban, dan degradasi baterai secara siap pakai â€“ tidak perlu penyiapan Grafana.
Perjalanan dan resolusi alamat
Reverse-geocoding mengubah koordinat GPS mentah menjadi alamat bernama sehingga riwayat perjalanan menampilkan nama tempat yang sebenarnya kepada Anda, bukan koordinat.
Pemantauan kesehatan baterai
Grafik degradasi baterai jangka panjang dan perkiraan kehilangan kapasitas membantu Anda membuat keputusan yang tepat mengenai penggantian atau klaim garansi.
Laporan biaya pengisian
Konfigurasi tarif per lokasi untuk menghitung biaya pengisian daya yang tepat per sesi, estimasi tagihan bulanan, dan penghematan dibandingkan bensin.
Integrasi MQTT
Status mobil langsung yang dipublikasikan melalui MQTT terintegrasi dengan Home Assistant, openHAB, atau platform otomatisasi rumah mana pun yang mendukung MQTT.
Jalankan TeslaMate lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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