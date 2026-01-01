TeslaMate adalah pencatat data open-source untuk pemilik Tesla yang terhubung ke API Tesla, terus-menerus mengambil telemetri mobil Anda, dan menyimpan setiap perjalanan, pengisian daya, pembaruan perangkat lunak, serta peristiwa idle dalam database PostgreSQL. Dibangun di sekitar aplikasi web Phoenix yang bersih dan instance Grafana khusus dengan dua lusin dasbor siap pakai, ini memberi Anda wawasan historis tentang efisiensi, degradasi baterai, biaya pengisian daya, dan kebiasaan mengemudi yang tidak diungkapkan oleh aplikasi Tesla.

Meng-hosting sendiri TeslaMate di VPS Anda menjaga privasi setiap kilometer data berkendara â€” tidak ada layanan analitik pihak ketiga yang menyerap lokasi perjalanan Anda, riwayat pengisian daya, atau pola bangun. PostgreSQL, Grafana, dan broker MQTT yang dibundel berjalan sepenuhnya di VPS Anda, dan Anda masuk ke TeslaMate sekali dengan akun Tesla Anda untuk mulai mengumpulkan data.