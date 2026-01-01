Deploy DenoKV instan.
Database key-value yang sangat konsisten yang dibuat oleh tim Deno dengan transaksi ACID dan API native JavaScript.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DenoKV
DenoKV adalah database key-value modern yang dibangun oleh kreator Deno, menawarkan penyimpanan yang sangat konsisten dengan jaminan transaksi ACID dan API native JavaScript yang terintegrasi secara alami ke dalam aplikasi Deno. Ini mendukung operasi atomik, indeks sekunder, pembuatan versi otomatis, serta penanganan metadata kecil dan objek biner besar secara efisien â€” semuanya didukung oleh mesin penyimpanan SQLite untuk persistensi yang andal.
Self-hosting DenoKV di VPS Anda memberi Anda performa dan biaya yang dapat diprediksi dibandingkan dengan layanan database terkelola, kontrol penuh atas lapisan data Anda, dan autentikasi berbasis token untuk mengamankan akses. Ini adalah penyimpanan pendukung yang ideal untuk aplikasi Deno yang membutuhkan penyimpanan key-value yang andal tanpa ketergantungan vendor atau harga cloud yang bervariasi.
Fitur utama DenoKV
ACID transaksi
Menjamin atomisitas, konsistensi, isolasi, dan durabilitas untuk semua operasi, menjadikannya aman untuk menyimpan status aplikasi yang penting.
API native JavaScript
Dirancang khusus untuk Deno dengan API asinkron idiomatik yang terintegrasi secara alami ke dalam aplikasi Deno yang sudah ada dan proyek Deno Deploy.
Operasi multi-key atomik
Jalankan operasi baca-modifikasi-tulis bersyarat di beberapa kunci dalam satu transaksi atomik, memungkinkan manajemen status bebas kondisi balapan.
Indeks Sekunder
Definisikan indeks sekunder pada data Anda untuk memungkinkan pencarian yang efisien di luar kunci utama tanpa infrastruktur kueri eksternal.
Keamanan Berbasis Token
Mengamankan semua akses database dengan token akses yang dihasilkan, mencegah koneksi tidak sah ke penyimpanan key-value.
Jalankan DenoKV lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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