DenoKV adalah database key-value modern yang dibangun oleh kreator Deno, menawarkan penyimpanan yang sangat konsisten dengan jaminan transaksi ACID dan API native JavaScript yang terintegrasi secara alami ke dalam aplikasi Deno. Ini mendukung operasi atomik, indeks sekunder, pembuatan versi otomatis, serta penanganan metadata kecil dan objek biner besar secara efisien â€” semuanya didukung oleh mesin penyimpanan SQLite untuk persistensi yang andal.

Self-hosting DenoKV di VPS Anda memberi Anda performa dan biaya yang dapat diprediksi dibandingkan dengan layanan database terkelola, kontrol penuh atas lapisan data Anda, dan autentikasi berbasis token untuk mengamankan akses. Ini adalah penyimpanan pendukung yang ideal untuk aplikasi Deno yang membutuhkan penyimpanan key-value yang andal tanpa ketergantungan vendor atau harga cloud yang bervariasi.