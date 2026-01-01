Deploy Dasharr instan.
Dashboard yang di-host sendiri yang melacak statistik upload, download, dan bounty di lebih dari dua puluh pelacak torrent pribadi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dasharr
Dasharr adalah dasbor sumber terbuka Rust dan Vue yang dibuat khusus untuk pengguna pelacak torrent pribadi. Ini secara berkala melakukan polling setiap pengindeks yang Anda aktifkan, menyimpan riwayat di PostgreSQL, dan menampilkan tren jangka panjang dalam unggahan, unduhan, rasio, poin bonus, dan hadiah yang jarang diungkapkan oleh pelacak itu sendiri di luar nilai saat ini.
Menghosting sendiri Dasharr di VPS Anda menjaga setiap kunci API dan riwayat lengkap akun pelacak Anda sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri daripada layanan pihak ketiga. Statistik dikumpulkan setiap enam jam di latar belakang sehingga Anda dapat mengorelasikan unggahan, alat otomatis, dan pengeluaran hadiah di semua pelacak Anda dalam satu linimasa.
Fitur utama Dasharr
Dukungan Multi-tracker
Kolektor bawaan untuk lebih dari dua puluh pelacak pribadi termasuk RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, dan banyak lagi dalam satu dasbor.
Sejarah jangka panjang
Setiap polling disimpan di PostgreSQL sehingga Anda dapat melihat bagaimana upload, rasio, dan poin bonus berkembang selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, alih-alih hanya cuplikan saat ini.
Koleksi terjadwal
Statistik diperbarui secara otomatis setiap enam jam di latar belakang, sehingga dashboard selalu mencerminkan aktivitas terbaru tanpa sinkronisasi manual.
Perencanaan Bounty
Lacak pendapatan bounty dan pengeluaran di seluruh pelacak untuk merencanakan berapa banyak yang dapat dialokasikan untuk permintaan selama jangka waktu yang dipilih.
OpenAPI didokumentasikan
Setiap endpoint diekspos melalui Swagger UI di /swagger-ui/ sehingga data dapat dikueri dari skrip kustom, Grafana, atau dasbor lainnya.
Desain Pribadi
Kunci API Tracker tidak pernah meninggalkan VPS Anda â€“ backend berkomunikasi langsung dengan setiap pengindeks dan menyimpan kredensial di database PostgreSQL Anda sendiri.
Jalankan Dasharr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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