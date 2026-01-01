Dasharr adalah dasbor sumber terbuka Rust dan Vue yang dibuat khusus untuk pengguna pelacak torrent pribadi. Ini secara berkala melakukan polling setiap pengindeks yang Anda aktifkan, menyimpan riwayat di PostgreSQL, dan menampilkan tren jangka panjang dalam unggahan, unduhan, rasio, poin bonus, dan hadiah yang jarang diungkapkan oleh pelacak itu sendiri di luar nilai saat ini.

Menghosting sendiri Dasharr di VPS Anda menjaga setiap kunci API dan riwayat lengkap akun pelacak Anda sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri daripada layanan pihak ketiga. Statistik dikumpulkan setiap enam jam di latar belakang sehingga Anda dapat mengorelasikan unggahan, alat otomatis, dan pengeluaran hadiah di semua pelacak Anda dalam satu linimasa.