Deploy Cypht instan.
Klien webmail ringan dan sumber terbuka yang menyatukan beberapa akun email dan umpan berita ke dalam satu antarmuka yang cepat.
Pilih paket VPS untuk Cypht
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Cypht
Cypht adalah klien webmail modular dan open-source yang dirancang untuk kesederhanaan dan kecepatan. Tidak seperti solusi webmail yang berat, Cypht mengagregasi beberapa akun email IMAP dan POP3 bersama dengan feed berita RSS/Atom ke dalam satu tampilan kotak masuk terpadu â€” memberikan Anda gambaran lengkap tentang komunikasi Anda tanpa perlu beralih antar layanan.
Dibangun di atas PHP dengan basis Alpine Linux, Cypht berjalan efisien pada perangkat keras sederhana dan menyimpan konfigurasi pengguna dalam database untuk penerapan multi-pengguna yang andal. Arsitektur berbasis modulnya berarti Anda hanya memuat fitur yang Anda butuhkan, menjaga antarmuka tetap bersih dan jejaknya kecil.
Fitur utama Cypht
Agregasi Multi-akun
Hubungkan beberapa akun email IMAP dan POP3 ke dalam satu tampilan kotak masuk terpadu untuk manajemen email yang lebih cepat.
Integrasi umpan berita
Gabungkan email dan feed berita RSS/Atom dalam satu antarmuka, mengurangi jumlah aplikasi yang Anda butuhkan untuk tetap mendapatkan informasi.
Arsitektur Modular
Aktifkan hanya modul yang Anda butuhkan â€” kontak, kalender, folder IMAP, filter sieve, dan lainnya â€” menjaga UI tetap ramping.
Sesi Berbasis Database
Menyimpan konfigurasi pengguna dan sesi di MariaDB untuk deployment multi-pengguna yang andal dan skalabel.
Jejak Ringan
Berjalan di Alpine Linux dengan Nginx dan PHP yang dibundel dalam satu image berukuran ~290 MB, membutuhkan sumber daya VPS yang minimal.
Jalankan Cypht lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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