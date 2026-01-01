Cypht adalah klien webmail modular dan open-source yang dirancang untuk kesederhanaan dan kecepatan. Tidak seperti solusi webmail yang berat, Cypht mengagregasi beberapa akun email IMAP dan POP3 bersama dengan feed berita RSS/Atom ke dalam satu tampilan kotak masuk terpadu â€” memberikan Anda gambaran lengkap tentang komunikasi Anda tanpa perlu beralih antar layanan.

Dibangun di atas PHP dengan basis Alpine Linux, Cypht berjalan efisien pada perangkat keras sederhana dan menyimpan konfigurasi pengguna dalam database untuk penerapan multi-pengguna yang andal. Arsitektur berbasis modulnya berarti Anda hanya memuat fitur yang Anda butuhkan, menjaga antarmuka tetap bersih dan jejaknya kecil.