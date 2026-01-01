OpenProject adalah platform manajemen proyek open-source yang memberikan tim alternatif self-hosted untuk Jira, Asana, dan Basecamp. Ini mencakup seluruh siklus hidup proyek – mulai dari pelacakan tugas dan bug, perencanaan timeline Gantt, board Agile (Scrum dan Kanban), hingga pelacakan waktu bawaan – dalam satu aplikasi. Tidak seperti tool SaaS, self-hosting menjaga semua data proyek, timeline, dan komunikasi tim tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri.

Tim di organisasi pengembangan software, rekayasa, pemerintahan, dan konstruksi menggunakan OpenProject untuk mengelola proyek kompleks yang melibatkan banyak tim dengan persyaratan kedaulatan data yang ketat. Template ini mendeploy OpenProject dengan layanan web khusus, background worker, dan PostgreSQL mengikuti arsitektur produksi yang direkomendasikan.