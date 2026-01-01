Deploy instan OpenProject.
Platform manajemen proyek open-source yang mencakup pelacakan tugas, perencanaan Gantt, papan Agile, dan pelacakan waktu dalam satu aplikasi yang di-hosting sendiri.
Pilih paket VPS untuk OpenProject
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenProject
OpenProject adalah platform manajemen proyek open-source yang memberikan tim alternatif self-hosted untuk Jira, Asana, dan Basecamp. Ini mencakup seluruh siklus hidup proyek – mulai dari pelacakan tugas dan bug, perencanaan timeline Gantt, board Agile (Scrum dan Kanban), hingga pelacakan waktu bawaan – dalam satu aplikasi. Tidak seperti tool SaaS, self-hosting menjaga semua data proyek, timeline, dan komunikasi tim tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri.
Tim di organisasi pengembangan software, rekayasa, pemerintahan, dan konstruksi menggunakan OpenProject untuk mengelola proyek kompleks yang melibatkan banyak tim dengan persyaratan kedaulatan data yang ketat. Template ini mendeploy OpenProject dengan layanan web khusus, background worker, dan PostgreSQL mengikuti arsitektur produksi yang direkomendasikan.
Fitur utama OpenProject
Pelacakan paket kerja
Buat dan kelola tugas, bug, user story, dan milestone dengan metadata yang kaya, hierarki, serta relasi antar item.
Perencanaan linimasa Gantt
Menjadwalkan pekerjaan seiring waktu dengan bagan Gantt interaktif, dependensi, dan pelacakan pencapaian untuk proyek multi-tahap.
Papan Agile
Jalankan sprint Scrum atau alur kerja Kanban dengan papan seret dan lepas, manajemen backlog, dan pelacakan kecepatan.
Pelacakan waktu dan biaya
Catat waktu untuk paket kerja, tetapkan anggaran, dan buat laporan biaya untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal dan dalam anggaran.
Integrasi GitHub dan GitLab
Tautkan permintaan tarik dan komit langsung ke paket kerja, memberikan pengembang dan manajer proyek pandangan terpadu tentang kemajuan.
Jalankan OpenProject lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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