Deploy mStream instan.
Server streaming musik self-hosted yang ringan dengan pemutar web yang bersih dan aplikasi seluler native.
Pilih paket VPS untuk mStream
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan mStream
mStream adalah server streaming musik berbasis Node.js yang ringan, berfokus untuk menghadirkan koleksi Anda secara online dengan pengaturan minimal. Cukup masukkan musik Anda ke volume library, dan mStream akan otomatis memindai, mengindeks, serta menyajikannya melalui web player responsif yang bersih â€” ditambah aplikasi iOS dan Android native yang menggunakan API backend yang sama untuk mendengarkan offline dan pemutaran tanpa jeda di perangkat seluler.
Self-hosting mStream di VPS memberi Anda akses pribadi yang selalu aktif ke library musik Anda dari perangkat mana pun, tanpa batas penyimpanan, batas perangkat, atau perubahan lisensi dari layanan streaming komersial. Mode publik default memprioritaskan kemudahan penggunaan langsung; akun per pengguna dapat ditambahkan melalui UI admin setelah Anda memutuskan untuk mengekspos server secara publik.
Fitur utama mStream
Pustaka Seret dan Streaming
Tambahkan file ke folder musik dan mStream akan mengambilnya secara otomatis â€“ tidak ada langkah impor manual, tidak ada pemindai pustaka media yang perlu dikonfigurasi terlebih dahulu.
Aplikasi mobile native
Aplikasi iOS dan Android resmi terhubung ke server Anda untuk pemutaran offline, transisi tanpa jeda, dan transkoding yang ramah seluler.
Akun multi-pengguna
Akun per pengguna opsional dengan kontrol akses per pustaka memungkinkan rumah tangga berbagi satu server tanpa menggabungkan koleksi musik.
Pemutar web responsif
Pemutar HTML5 modern yang berfungsi dengan lancar di browser desktop dan seluler dengan daftar putar, pencarian, sampul album, dan acak.
Admin UI untuk penyetelan
Antarmuka admin langsung mengontrol pengalih mode publik, unggahan, modifikasi file, dan penguncian akun tanpa memulai ulang server.
Jalankan mStream lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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