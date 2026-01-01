mStream adalah server streaming musik berbasis Node.js yang ringan, berfokus untuk menghadirkan koleksi Anda secara online dengan pengaturan minimal. Cukup masukkan musik Anda ke volume library, dan mStream akan otomatis memindai, mengindeks, serta menyajikannya melalui web player responsif yang bersih â€” ditambah aplikasi iOS dan Android native yang menggunakan API backend yang sama untuk mendengarkan offline dan pemutaran tanpa jeda di perangkat seluler.

Self-hosting mStream di VPS memberi Anda akses pribadi yang selalu aktif ke library musik Anda dari perangkat mana pun, tanpa batas penyimpanan, batas perangkat, atau perubahan lisensi dari layanan streaming komersial. Mode publik default memprioritaskan kemudahan penggunaan langsung; akun per pengguna dapat ditambahkan melalui UI admin setelah Anda memutuskan untuk mengekspos server secara publik.