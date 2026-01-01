Deploy Opengist dengan instalasi sekali klik.
Pastebin yang di-hosting sendiri didukung oleh Git untuk berbagi cuplikan kode dengan penyorotan sintaks dan riwayat versi lengkap.
Pilih paket VPS untuk Opengist
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Opengist
Opengist adalah pastebin yang di-host sendiri yang menyimpan setiap cuplikan kode sebagai repositori Git sungguhan. Tidak seperti alat paste berbasis database, setiap gist dapat dikloning sepenuhnya â€” pengguna dapat mendorong pembaruan, melihat riwayat commit lengkap, dan berkolaborasi melalui perintah Git standar melalui HTTP atau SSH. Antarmuka web yang bersih menyediakan penyorotan sintaks, pencarian teks lengkap, serta mode visibilitas publik, pribadi, dan tidak terdaftar untuk setiap cuplikan kode.
Meng-host Opengist di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas cuplikan kode dan paste Anda tanpa membagikannya dengan layanan pihak ketiga. SQLite digunakan secara default tanpa memerlukan container database tambahan. Pengguna pertama yang mendaftar menjadi administrator dengan akses ke pengaturan seluruh instance dan manajemen pengguna.
Fitur utama Opengist
Penyimpanan berbasis Git
Setiap cuplikan disimpan sebagai repositori Git sungguhan, menyediakan riwayat versi, diff, dan akses kloning HTTP atau SSH secara siap pakai.
Penyorotan Syntax
Mendukung ratusan bahasa dengan deteksi otomatis dan penimpaan manual untuk penyorotan yang akurat dari setiap code snippet atau config file.
Kontrol visibilitas
Atur gist individual sebagai publik, privat, atau tidak terdaftar untuk mengontrol siapa saja yang dapat menemukan dan melihat cuplikan Anda.
Pencarian teks lengkap
Cari di semua gist berdasarkan konten, nama file, atau bahasa menggunakan indeks Bleve bawaan â€“ tidak memerlukan mesin pencari eksternal.
Login OAuth
Masuk dengan GitHub, GitLab, Gitea, atau penyedia yang kompatibel dengan OIDC alih-alih mengelola akun lokal terpisah.
Cuplikan yang dapat disematkan
Sematkan gist apa pun di halaman eksternal dengan tag skrip yang dihasilkan yang merender kode yang disorot sintaksnya secara langsung dan sebaris.
Jalankan Opengist lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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