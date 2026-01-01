Opengist adalah pastebin yang di-host sendiri yang menyimpan setiap cuplikan kode sebagai repositori Git sungguhan. Tidak seperti alat paste berbasis database, setiap gist dapat dikloning sepenuhnya â€” pengguna dapat mendorong pembaruan, melihat riwayat commit lengkap, dan berkolaborasi melalui perintah Git standar melalui HTTP atau SSH. Antarmuka web yang bersih menyediakan penyorotan sintaks, pencarian teks lengkap, serta mode visibilitas publik, pribadi, dan tidak terdaftar untuk setiap cuplikan kode.

Meng-host Opengist di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas cuplikan kode dan paste Anda tanpa membagikannya dengan layanan pihak ketiga. SQLite digunakan secara default tanpa memerlukan container database tambahan. Pengguna pertama yang mendaftar menjadi administrator dengan akses ke pengaturan seluruh instance dan manajemen pengguna.