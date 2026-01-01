Deploy CockroachDB dengan instalasi instan.
Database SQL Terdistribusi yang dibangun untuk aplikasi cloud-native yang membutuhkan ketahanan, konsistensi, dan skalabilitas horizontal.
Pilih paket VPS untuk CockroachDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan CockroachDB
CockroachDB adalah database SQL terdistribusi open-source yang dirancang untuk bertahan dari kegagalan hardware dan pemadaman regional tanpa mengorbankan konsistensi. Ini menggunakan protokol wire PostgreSQL, artinya driver dan tool PostgreSQL yang ada dapat berfungsi tanpa perubahan kode, sambil menyediakan sharding otomatis, geo-partitioning, dan replikasi multi-region secara internal.
Menerapkan CockroachDB di VPS Anda sendiri memberi Anda database SQL kelas produksi dengan jaminan ACID, failover otomatis, dan DB Console bawaan untuk memantau kesehatan cluster â€“ tanpa biaya atau kerumitan layanan database cloud terkelola. Ini ideal untuk aplikasi yang menuntut zero downtime dan jaminan transaksi yang kuat.
Fitur utama CockroachDB
Kompatibilitas PostgreSQL
CockroachDB menggunakan protokol wire PostgreSQL, sehingga driver, ORM, atau tool PostgreSQL apa pun dapat terhubung tanpa perubahan kode, membuat migrasi menjadi mudah.
Replikasi data otomatis
Data direplikasi secara otomatis di seluruh node dengan faktor replikasi yang dapat dikonfigurasi, sehingga cluster tetap melayani permintaan baca dan tulis bahkan ketika sebuah node gagal.
Transaksi ACID terdistribusi
Isolasi serializable penuh memastikan setiap transaksi konsisten di semua node, menghilangkan dirty reads dan phantom writes yang umum terjadi pada sistem yang konsisten secara eventual.
Konsol DB bawaan
Dasbor web terintegrasi menyediakan visibilitas real-time ke dalam performa kueri, topologi klaster, penggunaan penyimpanan, dan pernyataan aktif tanpa alat pemantauan eksternal.
Penskalaan horizontal
Tambahkan node untuk meningkatkan kapasitas dan throughput secara linear; CockroachDB menyeimbangkan kembali data secara otomatis tanpa downtime atau intervensi manual.
Jalankan CockroachDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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