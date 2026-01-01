Diskon CockroachDB hingga 69%

Deploy CockroachDB dengan instalasi instan.

Database SQL Terdistribusi yang dibangun untuk aplikasi cloud-native yang membutuhkan ketahanan, konsistensi, dan skalabilitas horizontal.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy CockroachDB dengan instalasi instan.

Pilih paket VPS untuk CockroachDB

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan CockroachDB

CockroachDB adalah database SQL terdistribusi open-source yang dirancang untuk bertahan dari kegagalan hardware dan pemadaman regional tanpa mengorbankan konsistensi. Ini menggunakan protokol wire PostgreSQL, artinya driver dan tool PostgreSQL yang ada dapat berfungsi tanpa perubahan kode, sambil menyediakan sharding otomatis, geo-partitioning, dan replikasi multi-region secara internal.

Menerapkan CockroachDB di VPS Anda sendiri memberi Anda database SQL kelas produksi dengan jaminan ACID, failover otomatis, dan DB Console bawaan untuk memantau kesehatan cluster â€“ tanpa biaya atau kerumitan layanan database cloud terkelola. Ini ideal untuk aplikasi yang menuntut zero downtime dan jaminan transaksi yang kuat.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama CockroachDB

Kompatibilitas PostgreSQL

CockroachDB menggunakan protokol wire PostgreSQL, sehingga driver, ORM, atau tool PostgreSQL apa pun dapat terhubung tanpa perubahan kode, membuat migrasi menjadi mudah.

Replikasi data otomatis

Data direplikasi secara otomatis di seluruh node dengan faktor replikasi yang dapat dikonfigurasi, sehingga cluster tetap melayani permintaan baca dan tulis bahkan ketika sebuah node gagal.

Transaksi ACID terdistribusi

Isolasi serializable penuh memastikan setiap transaksi konsisten di semua node, menghilangkan dirty reads dan phantom writes yang umum terjadi pada sistem yang konsisten secara eventual.

Konsol DB bawaan

Dasbor web terintegrasi menyediakan visibilitas real-time ke dalam performa kueri, topologi klaster, penggunaan penyimpanan, dan pernyataan aktif tanpa alat pemantauan eksternal.

Penskalaan horizontal

Tambahkan node untuk meningkatkan kapasitas dan throughput secara linear; CockroachDB menyeimbangkan kembali data secara otomatis tanpa downtime atau intervensi manual.

Jalankan CockroachDB lebih mudah di Hostinger

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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