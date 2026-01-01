CockroachDB adalah database SQL terdistribusi open-source yang dirancang untuk bertahan dari kegagalan hardware dan pemadaman regional tanpa mengorbankan konsistensi. Ini menggunakan protokol wire PostgreSQL, artinya driver dan tool PostgreSQL yang ada dapat berfungsi tanpa perubahan kode, sambil menyediakan sharding otomatis, geo-partitioning, dan replikasi multi-region secara internal.

Menerapkan CockroachDB di VPS Anda sendiri memberi Anda database SQL kelas produksi dengan jaminan ACID, failover otomatis, dan DB Console bawaan untuk memantau kesehatan cluster â€“ tanpa biaya atau kerumitan layanan database cloud terkelola. Ini ideal untuk aplikasi yang menuntut zero downtime dan jaminan transaksi yang kuat.