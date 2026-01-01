Ryot (Roll Your Own Tracker) adalah platform open-source yang di-host sendiri untuk melacak media yang Anda konsumsi, olahraga yang Anda selesaikan, buku yang Anda baca, dan kebiasaan yang Anda bangun. Ini menarik metadata dari sumber seperti TMDB, Audible, dan OpenLibrary sehingga Anda menghabiskan waktu untuk melacak, bukan mengetik.

Menghosting Ryot di VPS Anda sendiri menjaga semua data pribadi Anda tetap privat â€“ tanpa analitik pihak ketiga, tanpa iklan, dan tanpa risiko layanan mati. Anda memiliki setiap catatan sejak hari pertama.