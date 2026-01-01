Deploy Ryot instan.
Pelacak mandiri untuk konsumsi media, aktivitas kebugaran, buku, dan kebiasaan sehari-hari.
Pilih paket VPS untuk Ryot
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) adalah platform open-source yang di-host sendiri untuk melacak media yang Anda konsumsi, olahraga yang Anda selesaikan, buku yang Anda baca, dan kebiasaan yang Anda bangun. Ini menarik metadata dari sumber seperti TMDB, Audible, dan OpenLibrary sehingga Anda menghabiskan waktu untuk melacak, bukan mengetik.
Menghosting Ryot di VPS Anda sendiri menjaga semua data pribadi Anda tetap privat â€“ tanpa analitik pihak ketiga, tanpa iklan, dan tanpa risiko layanan mati. Anda memiliki setiap catatan sejak hari pertama.
Fitur utama Ryot
Pelacakan media
Catat film, acara TV, anime, manga, podcast, dan video game dengan metadata otomatis dari TMDB, IGDB, dan lainnya.
Pencatatan Kebugaran
Catat latihan dan olahraga dengan set, repetisi, dan beban untuk melacak kemajuan Anda seiring waktu.
Pelacakan buku dan buku audio
Lacak progres membaca dan mendengarkan dengan metadata yang diambil dari OpenLibrary dan Audible.
Impor dan Ekspor
Migrasikan data dari Goodreads, Trakt, MyAnimeList, dan pelacak populer lainnya dengan pengimpor bawaan.
Akses API
GraphQL API lengkap dengan token akses admin untuk membangun integrasi kustom dan otomatisasi.
Jalankan Ryot lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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