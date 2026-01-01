TaskTrove adalah aplikasi manajemen tugas yang ringan dan di-host sendiri. Aplikasi ini menyimpan semua data sebagai file JSON biasa, sehingga tidak memerlukan database. TaskTrove dapat mengurai input bahasa alami untuk tanggal dan waktu, mendukung subtugas tak terbatas dan pola tugas berulang, serta mengatur pekerjaan ke dalam proyek dengan label berkode warna. Dengan beberapa tampilan â€” daftar, papan Kanban, dan kalender â€” Anda dapat bekerja dengan tugas dalam tata letak apa pun yang sesuai saat itu.

Tidak seperti aplikasi to-do berbasis cloud yang menyinkronkan data melalui server pihak ketiga, TaskTrove berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri. Aplikasi ini tidak memiliki pelacakan, analitik penggunaan, maupun dependensi API eksternal. Data tugas disimpan sebagai file JSON yang dapat dibaca, yang dapat dicadangkan, ditransfer, atau diperiksa dengan editor teks apa pun.