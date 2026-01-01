Diskon TaskTrove hingga 69%

Deploy instan TaskTrove

Pengelola tugas pribadi yang dihosting sendiri dengan penguraian bahasa alami, tugas berulang, serta tampilan Kanban dan kalender.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan TaskTrove

Pilih paket VPS untuk TaskTrove

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan TaskTrove

TaskTrove adalah aplikasi manajemen tugas yang ringan dan di-host sendiri. Aplikasi ini menyimpan semua data sebagai file JSON biasa, sehingga tidak memerlukan database. TaskTrove dapat mengurai input bahasa alami untuk tanggal dan waktu, mendukung subtugas tak terbatas dan pola tugas berulang, serta mengatur pekerjaan ke dalam proyek dengan label berkode warna. Dengan beberapa tampilan â€” daftar, papan Kanban, dan kalender â€” Anda dapat bekerja dengan tugas dalam tata letak apa pun yang sesuai saat itu.

Tidak seperti aplikasi to-do berbasis cloud yang menyinkronkan data melalui server pihak ketiga, TaskTrove berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri. Aplikasi ini tidak memiliki pelacakan, analitik penggunaan, maupun dependensi API eksternal. Data tugas disimpan sebagai file JSON yang dapat dibaca, yang dapat dicadangkan, ditransfer, atau diperiksa dengan editor teks apa pun.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama TaskTrove

Penguraian bahasa alami

Ketik 'besok pukul 14.00' atau 'setiap Jumat' untuk mengatur tanggal jatuh tempo dan jadwal berulang tanpa menyentuh pemilih tanggal.

Tampilan Kanban dan Kalender

Beralih antara tata letak daftar, papan Kanban, dan kalender untuk mengerjakan tugas Anda dalam tampilan yang paling sesuai dengan fokus Anda saat ini.

Pola tugas berulang

Atur aturan pengulangan harian, mingguan, bulanan, atau yang sepenuhnya disesuaikan sehingga tugas rutin menjadwalkan ulang dirinya secara otomatis tanpa entri manual.

Proyek organisasi

Kelompokkan tugas ke dalam proyek dengan bagian, label berkode warna, dan subtugas tak terbatas agar pekerjaan kompleks tetap terstruktur dan mudah dinavigasi.

Penyimpanan berbasis file

Semua tugas disimpan sebagai file JSON biasa â€“ mudah dicadangkan, ditransfer ke instans lain, atau dibaca langsung tanpa alat database.

Jalankan TaskTrove lebih mudah di Hostinger

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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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