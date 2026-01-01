Deploy instan TaskTrove
Pengelola tugas pribadi yang dihosting sendiri dengan penguraian bahasa alami, tugas berulang, serta tampilan Kanban dan kalender.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TaskTrove
TaskTrove adalah aplikasi manajemen tugas yang ringan dan di-host sendiri. Aplikasi ini menyimpan semua data sebagai file JSON biasa, sehingga tidak memerlukan database. TaskTrove dapat mengurai input bahasa alami untuk tanggal dan waktu, mendukung subtugas tak terbatas dan pola tugas berulang, serta mengatur pekerjaan ke dalam proyek dengan label berkode warna. Dengan beberapa tampilan â€” daftar, papan Kanban, dan kalender â€” Anda dapat bekerja dengan tugas dalam tata letak apa pun yang sesuai saat itu.
Tidak seperti aplikasi to-do berbasis cloud yang menyinkronkan data melalui server pihak ketiga, TaskTrove berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri. Aplikasi ini tidak memiliki pelacakan, analitik penggunaan, maupun dependensi API eksternal. Data tugas disimpan sebagai file JSON yang dapat dibaca, yang dapat dicadangkan, ditransfer, atau diperiksa dengan editor teks apa pun.
Fitur utama TaskTrove
Penguraian bahasa alami
Ketik 'besok pukul 14.00' atau 'setiap Jumat' untuk mengatur tanggal jatuh tempo dan jadwal berulang tanpa menyentuh pemilih tanggal.
Tampilan Kanban dan Kalender
Beralih antara tata letak daftar, papan Kanban, dan kalender untuk mengerjakan tugas Anda dalam tampilan yang paling sesuai dengan fokus Anda saat ini.
Pola tugas berulang
Atur aturan pengulangan harian, mingguan, bulanan, atau yang sepenuhnya disesuaikan sehingga tugas rutin menjadwalkan ulang dirinya secara otomatis tanpa entri manual.
Proyek organisasi
Kelompokkan tugas ke dalam proyek dengan bagian, label berkode warna, dan subtugas tak terbatas agar pekerjaan kompleks tetap terstruktur dan mudah dinavigasi.
Penyimpanan berbasis file
Semua tugas disimpan sebagai file JSON biasa â€“ mudah dicadangkan, ditransfer ke instans lain, atau dibaca langsung tanpa alat database.
Jalankan TaskTrove lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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