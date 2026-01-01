Apache Hop (Hop Orchestration Platform) adalah proyek integrasi data dan orkestrasi open-source yang diinkubasi dan lulus di Apache Software Foundation sebagai penerus modern dari Pentaho Data Integration (Kettle). Ini memungkinkan engineer data untuk mendesain secara visual pipeline dan alur kerja yang memindahkan dan mengubah data di seluruh file, database, antrean pesan, gudang data cloud, dan SaaS API tanpa menulis kode kustom.

Template ini menerapkan Hop Web, versi berbasis browser dari Hop GUI yang berjalan di Apache Tomcat. Self-hosting Hop di VPS Anda sendiri menjaga setiap string koneksi, kredensial, dan dataset perantara pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per pengguna, per pipeline, atau volume baris yang umum pada platform ETL komersial.