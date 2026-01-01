Deploy instan Apache Hop.
Platform orkestrasi data visual open-source untuk mendesain pipeline dan alur kerja yang berjalan di mana saja.
Pilih paket VPS untuk Apache Hop
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) adalah proyek integrasi data dan orkestrasi open-source yang diinkubasi dan lulus di Apache Software Foundation sebagai penerus modern dari Pentaho Data Integration (Kettle). Ini memungkinkan engineer data untuk mendesain secara visual pipeline dan alur kerja yang memindahkan dan mengubah data di seluruh file, database, antrean pesan, gudang data cloud, dan SaaS API tanpa menulis kode kustom.
Template ini menerapkan Hop Web, versi berbasis browser dari Hop GUI yang berjalan di Apache Tomcat. Self-hosting Hop di VPS Anda sendiri menjaga setiap string koneksi, kredensial, dan dataset perantara pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per pengguna, per pipeline, atau volume baris yang umum pada platform ETL komersial.
Fitur utama Apache Hop
Desainer pipeline visual
Editor drag-and-drop dengan lebih dari 200 transformasi dan tindakan yang meliputi file, database, API, antrean pesan, dan pemeriksaan kualitas data – tidak memerlukan Java atau Python untuk membangun pipeline produksi.
GUI (Graphical User Interface) berbasis browser
Eksekusi agnostik mesin
Desain sekali dan jalankan pipeline pada engine Hop native, Apache Spark, Apache Flink, atau Google Cloud Dataflow melalui abstraksi runner Apache Beam.
Alur kerja berbasis metadata
Gunakan kembali koneksi, konfigurasi run, template pipeline, dan unit test sebagai objek metadata kelas satu yang disimpan di git bersama dengan definisi pipeline.
Data lineage bawaan
Setiap transformasi mencatat input, output, dan pemetaan bidang sehingga analis dapat melacak kolom kembali ke file atau tabel sumbernya di seluruh alur kerja multi-langkah yang kompleks.
Jalankan Apache Hop lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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