Deploy FeatBit dengan instalasi sekali klik.
Platform feature flag dan eksperimen open-source yang dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk LaunchDarkly.
Pilih paket VPS untuk FeatBit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FeatBit
FeatBit adalah platform manajemen fitur tingkat perusahaan yang memungkinkan tim rekayasa mengirimkan kode di balik fitur bendera, menjalankan peluncuran bertahap berdasarkan persentase, menargetkan segmen pengguna tertentu, dan mengembalikan secara instan tanpa menerapkan ulang. SDK asli untuk sepuluh bahasa populer dan server evaluasi waktu nyata menjaga perubahan bendera tetap tersinkronisasi di seluruh klien dalam waktu kurang dari satu detik.
Self-hosting FeatBit di VPS Anda menjaga konfigurasi bendera, aturan penargetan pengguna, dan log audit di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per kursi dan tanpa kuota evaluasi bulanan. Penerapan ini dilengkapi dengan UI manajemen, API, server evaluasi, layanan analitik, dan PostgreSQL yang telah dikonfigurasi sebelumnya di balik HTTPS.
Fitur utama FeatBit
Streaming flag real-time
Server evaluasi khusus mendorong pembaruan flag ke SDK melalui WebSockets sehingga perubahan berlaku di klien dalam milidetik setelah diaktifkan.
Penerapan pengguna bertarget
Luncurkan fitur berdasarkan persentase, atribut pengguna, atau segmen bernama, dan gabungkan aturan untuk membatasi rilis bagi kelompok tertentu sebelum diluncurkan secara global.
Eksperimen A/B bawaan
Hubungkan variasi flag dengan metrik produk dan jalankan eksperimen secara menyeluruh dengan analitik bawaan, menghilangkan kebutuhan akan alat eksperimen terpisah.
Sepuluh SDKs resmi
SDK server dan klien untuk JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android, dan iOS mengintegrasikan flag ke dalam tumpukan produksi apa pun.
Jejak audit dan riwayat
Setiap perubahan flag, segmen, dan aturan dicatat bersama aktor, stempel waktu, dan perbedaannya, sehingga memudahkan pengembalian dan tinjauan kepatuhan.
Penentuan ruang lingkup proyek dan lingkungan
Atur flag ke dalam proyek dengan lingkungan pengembangan, staging, dan produksi yang terisolasi, masing-masing dengan kunci SDK dan aturan penargetan sendiri.
Jalankan FeatBit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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