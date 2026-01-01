FeatBit adalah platform manajemen fitur tingkat perusahaan yang memungkinkan tim rekayasa mengirimkan kode di balik fitur bendera, menjalankan peluncuran bertahap berdasarkan persentase, menargetkan segmen pengguna tertentu, dan mengembalikan secara instan tanpa menerapkan ulang. SDK asli untuk sepuluh bahasa populer dan server evaluasi waktu nyata menjaga perubahan bendera tetap tersinkronisasi di seluruh klien dalam waktu kurang dari satu detik.

Self-hosting FeatBit di VPS Anda menjaga konfigurasi bendera, aturan penargetan pengguna, dan log audit di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per kursi dan tanpa kuota evaluasi bulanan. Penerapan ini dilengkapi dengan UI manajemen, API, server evaluasi, layanan analitik, dan PostgreSQL yang telah dikonfigurasi sebelumnya di balik HTTPS.