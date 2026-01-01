Deploy Miniflux instan.
Pembaca RSS sumber terbuka minimalis yang dibuat dengan Go untuk membaca feed dengan cepat dan bebas gangguan.
Pilih paket VPS untuk Miniflux
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Miniflux
Miniflux adalah pembaca feed RSS minimalis dan berprinsip, yang dirancang dengan satu tujuan: tidak menghalangi dan membiarkan Anda membaca. Dibangun dengan Go dan didukung oleh PostgreSQL, Miniflux menangani feed RSS, Atom, RDF, dan JSON melalui antarmuka yang bersih, berbasis keyboard, tanpa bloat atau kerumitan yang tidak perlu. Dengan lebih dari 7.000 bintang GitHub, Miniflux telah mendapatkan pengikut setia di kalangan developer dan pengguna yang peduli privasi, yang menginginkan kecepatan tanpa kekacauan.
Self-hosting Miniflux menjaga daftar langganan dan kebiasaan membaca Anda sepenuhnya pribadi. Tidak ada pelacak pihak ketiga, tidak ada profil perilaku, dan tidak ada layanan yang dapat dimatikan atau di-paywall. Anda memiliki feed, artikel, dan riwayat membaca Anda.
Fitur utama Miniflux
Scraping teks lengkap
Mengambil artikel lengkap dari feed yang hanya menerbitkan ringkasan, sehingga Anda selalu membaca konten lengkap tanpa meninggalkan antarmuka.
Keyboard Navigasi
Pintasan keyboard komprehensif memungkinkan Anda menelusuri feed, menandai artikel sudah dibaca, dan membuka tautan tanpa menyentuh mouse.
Integrasi Baca Nanti
Mengirim artikel ke Pocket, Wallabag, Instapaper, dan Pinboard dengan satu tindakan untuk dibaca secara offline nanti.
API klien pihak ketiga
API yang kompatibel dengan Fever dan Google Reader memungkinkan aplikasi seluler populer seperti Reeder dan NetNewsWire terhubung ke instans yang Anda host sendiri.
Bantuan Multi Pengguna
Setiap pengguna mendapatkan daftar feed, status baca, dan pengaturan mandiri mereka sendiri pada satu instans server bersama.
Jalankan Miniflux lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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