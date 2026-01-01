Miniflux adalah pembaca feed RSS minimalis dan berprinsip, yang dirancang dengan satu tujuan: tidak menghalangi dan membiarkan Anda membaca. Dibangun dengan Go dan didukung oleh PostgreSQL, Miniflux menangani feed RSS, Atom, RDF, dan JSON melalui antarmuka yang bersih, berbasis keyboard, tanpa bloat atau kerumitan yang tidak perlu. Dengan lebih dari 7.000 bintang GitHub, Miniflux telah mendapatkan pengikut setia di kalangan developer dan pengguna yang peduli privasi, yang menginginkan kecepatan tanpa kekacauan.

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